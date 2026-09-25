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Ο e-ΕΦΚΑ αναβαθμίζει την ηλεκτρονική υπηρεσία “Εξόδων Κηδείας”

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THESTIVAL TEAM

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Αναβαθμίζεται από τον e-ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική υπηρεσία «Έξοδα Κηδείας», η οποία από τις 6 Οκτωβρίου 2026 θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), με στόχο την ηλεκτρονική διασταύρωση και την ασφαλέστερη υποβολή των απαραίτητων στοιχείων.

Στη νέα υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ) της ΑΑΔΕ, ενώ τα στοιχεία των Γραφείων Τελετών θα διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Για την ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο σύστημα, η ηλεκτρονική υπηρεσία «Έξοδα Κηδείας» θα παραμείνει προσωρινά μη διαθέσιμη από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και τις 5 Οκτωβρίου 2026, ενώ από τις 6 Οκτωβρίου θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία με τις νέες δυνατότητες.

Ο e-ΕΦΚΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ορθή υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και παραστατικών, ενόψει της μετάβασης στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.

e-ΕΦΚΑ

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