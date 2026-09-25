MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΛΔ Κονγκό: Περισσότεροι από 40 αγνοούμενοι μετά τη βύθιση πλοίου στη λίμνη Τανγκανίκα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η τύχη περισσότερων από 40 ανθρώπων αγνοείται μετά τη βύθιση πλοίου στη λίμνη Τανγκανίκα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Πέμπτη, διευκρίνισε ο Νόρις Μουλονγκόι, αρμόδιος για τις μεταφορές στην επαρχία Τανγκανίκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλοίο επέβαιναν 84 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των 12 μελών του πληρώματος. Ανέφερε επίσης πως 43 άνθρωποι διασώθηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Το σκάφος είχε αποπλεύσει από την Κιγκόμα της Τανζανίας με προορισμό την πόλη Καλέμιε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

ΛΔ Κονγκό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Catherine Zeta-Jones: Το… καυτό στιγμιότυπο για τα 82α γενέθλια του Michael Douglas 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την παράσταση “Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα” στο Radio City

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Μάρω Λύτρα: “Δεν με αξίωσε ο Θεός να κάνω παιδιά – Θα είναι μια μεγάλη πληγή μέχρι το τέλος της ζωής μου”

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Η viral στιγμή Τραμπ – Σι στον Λευκό Οίκο: Το “πορτρέτο” του Μπάιντεν και τα γέλια του προέδρου της Κίνας – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Άρση απορρήτου των επικοινωνιών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη – Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γ. Καραμέρος: “Η κυβέρνηση κάνει βίαιη πλασμαφαίρεση στους πολίτες και δεν τους επιστρέφει το αίμα” – Αντιδράσεις για τη δήλωσή του