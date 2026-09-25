ΛΔ Κονγκό: Περισσότεροι από 40 αγνοούμενοι μετά τη βύθιση πλοίου στη λίμνη Τανγκανίκα

Η τύχη περισσότερων από 40 ανθρώπων αγνοείται μετά τη βύθιση πλοίου στη λίμνη Τανγκανίκα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Πέμπτη, διευκρίνισε ο Νόρις Μουλονγκόι, αρμόδιος για τις μεταφορές στην επαρχία Τανγκανίκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλοίο επέβαιναν 84 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των 12 μελών του πληρώματος. Ανέφερε επίσης πως 43 άνθρωποι διασώθηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Το σκάφος είχε αποπλεύσει από την Κιγκόμα της Τανζανίας με προορισμό την πόλη Καλέμιε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.