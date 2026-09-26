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Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα – Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών που το βράδυ της Παρασκευής «γάζωσαν» ένα καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα. Την ώρα της επίθεσης μέσα στο καφέ βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί.

Οι δράστες επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο και μετά τους πυροβολισμούς έγιναν καπνός.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι η 10χρονη κόρη του Αλβανού ιδιοκτήτη του καταστήματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν το παιδί τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θραύσμα.

Δύο ώρες μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Εντός του οχήματος βρέθηκε ένα καλάσνικοφ.

Ακόμη τα αίτια της επίθεσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ωστόσο, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν πως εδράζονται σε προσωπικές διαφορές και πως η εντολή για τους πυροβολισμούς δόθηκε από έγκλειστο στις φυλακές.

Άγιος Παντελεήμονας Επίθεση

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