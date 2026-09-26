Έκρηξη στην Πλάκα: Εντοπίστηκαν άλλες δύο σοροί στο κτίριο που κατέρρευσε – Βρέθηκε και το ζευγάρι των ηλικιωμένων

Δύο ακόμα σορούς αγνοούμενων από το κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα μετά από την χθεσινή έκρηξη εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το newsit.gr, λίγα λεπτά μετά τον εντοπισμό της δεύτερης σορού, οι πυροσβέστες βρήκαν δύο ακόμα σορούς στα συντρίμμια του κτιρίου που καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στη Πλάκα το πρωί της Παρασκευής.

Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι, οι πυροσβέστες έβγαλαν από τα χαλάσματα την τρίτη σορό και τη μετέφεραν με φορείο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε φτάσει στο σημείο. Σε λίγο, θα βγάλουν και την τέταρτη σορό.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική είχε ανακοινώσει ότι η δεύτερη σορός ανήκει σε άνδρα, ενώ στο σημείο που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα έφτασε ασθενοφόρο και παρέλαβε τη σορό που εντοπίστηκε στο πίσω μέρος του κτιρίου που βρίσκονταν τα υπνοδωμάτια. Πρόκειται για τον ηλικιωμένο Βρετανό που έμενε στον β’ όροφο με τη σύζυγό του.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι αγνοούμενοι.