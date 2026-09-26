Κατερίνη: Προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και “σήκωσε” περιουσία αξίας 33.000 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην Κατερίνη.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ημεδαπών ανδρών και 1 ημεδαπής γυναίκας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι πραγματοποιεί μετρήσεις διαρροής ηλεκτρικής ενέργειες.

Την παρότρυνε να συγκεντρώσει σε σακούλα τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι και να τα τοποθετήσει εκτός οικίας, με το πρόσχημα της πρόκλησης παρεμβολών στις μετρήσεις που δήθεν πραγματοποιούσε.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν τα της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 33.000 ευρώ και διάφορα κοσμήματα, τα οποία αφαίρεσαν οι 2 ημεδαποί άνδρες, χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας της ημεδαπής γυναίκας, το οποίο και κατασχέθηκε.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Τέλος, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.