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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 14 παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμό των Διαβατών Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 88 άτομα και 73 οχήματα ενώ βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις του ΚΟΚ και ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (25-09-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Τροχαίας, Αλλοδαπών, Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • (88) άτομα και
  • (73) οχήματα. 

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

  • Βεβαιώθηκαν (14) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
  • Ακινητοποιήθηκαν (14) οχήματα. 

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Θεσσαλονίκη

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