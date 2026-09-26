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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αδιανόητη τραγωδία με έξι νεκρούς από την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα – Εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί

Intime
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Τραγικές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της κατάρρευσης του κτιρίου στην Πλάκα, καθώς έχουν βρεθεί συνολικοί οι σοροί και των έξι αγνοουμένων.

Από την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα έχασαν τη ζωή τους συνολικά έξι άτομα. Στο κτίριο ήταν μέσα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον β΄ όροφο και τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει το Airbnb του πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με το newsit.gr, λίγο μετά τη 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίοι σοροί και απομένει η ανάσυρσή τους. Με αυτό τον τρόπο γράφτηκε η τελευταία πράξη μιας αδιανόητης τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας.

Στις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου εντοπίστηκε η σορός μια γυναίκας, ενώ λίγες ώρες αργότερα ανασύρθηκε και η σορός ενός άνδρα. Επρόκειτο για το ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στον δεύτερο όροφο.

Ακολούθησε λίγο πριν τη μια το μεσημέρι η ανεύρεσή δύο σορών που ανήκουν στους τουρίστες που έμεναν στον Α’ όροφο.

Πηγή: newsit.gr

Πλάκα Φονική έκρηξη

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