Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Δ. Κορδελιού – Ευόσμου για την παραβατικότητα ανηλίκων και την κατανάλωση αλκοόλ

Ειδική επιχειρησιακή δράση πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή τους από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (25-09-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (26-09-2026), σε περιοχές του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Στο πλαίσιο της δράσης, την οποία συνέδραμαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ελέγχθηκαν συνολικά (70) άτομα, εκ των οποίων (57) ανήλικοι και (10) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.