Τζένη Θεωνά: Πληρώνουμε έναν άνθρωπο για βοήθεια με τα παιδιά, το θεωρώ υποχρέωση για τον μεγάλο μου γιο

Για τη βοήθεια που δέχεται στην καθημερινότητά της με τα παιδιά της μίλησε η Τζένη Θεωνά, σημειώνοντας πως θεωρεί ότι έχει την υποχρέωση απέναντι στον μεγάλο της γιο, ώστε να μπορεί να είναι ξεκούραστη και να περνάει χρόνο μαζί του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός εξήγησε αρχικά πως με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της, άλλαξε πολύ η συμπεριφορά της ίδιας αλλά και του συντρόφου της, Δήμου Αναστασιάδη: «Είμαστε άλλοι γονείς, πιο ψύχραιμοι και ήρεμοι. Στην πρώτη εμπειρία λίγο σοκαρίστηκα με το λέβελ της εξάρτησης. Δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα και να πεις “φεύγω”. Ενώ για τον μπαμπά δεν είναι το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τότε αναρωτήθηκε πώς τα καταφέρνει όλα, με την ίδια να απαντά: «Φυσικά και έχω βοήθεια. Πληρώνουμε έναν άνθρωπο. Το θεωρώ υποχρέωση για το μεγάλο μου παιδί. Θέλω να είμαι ξεκούραστη, ήρεμη, να περνάω χρόνο μαζί του και να έχουμε την ψυχική μας ηρεμία. Είναι και τα δύο μας αγόρια πάρα πολύ ζωηρά, οπότε χρειάζεται και μία αυτονομία», εξήγησε και πρόσθεσε πως προσπαθεί να είναι παρούσα ως μαμά: «Δεν ήμουν ποτέ τέλεια, τα κάνω όλα λάθος, απλώς προσπαθώ να είμαι παρούσα».

Δείτε το βίντεο

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Τζένη Θεωνά μίλησε για τον χρόνο που έχει πάρει εκτός δουλειάς μετά τη γέννηση του μικρού της γιου τον περασμένο Οκτώβριο: «Ήθελα ένα δεύτερο παιδάκι για να είμαι εκεί κοντά του και να το μεγαλώσω και να το ζήσω και να απολαύσω αυτή τη συνθήκη. Οπότε δεν ένιωθα καθόλου έτοιμη να φύγω και να βγω. Πήρα πολύ τον χρόνο μου. Είναι και πρακτικό το ζήτημα. Όταν το μωρό είναι πολύ μικρό σε χρειάζεται, η παρουσία σου είναι κάπως αναντικατάστατη. Αλλά νιώθω πολύ καλά με αυτό που κάνω, το αισθάνομαι πολύ σημαντικό και έχω τις σκέψεις και τα όνειρά μου τα οποία θα ευοδωθούν στο εγγύς μέλλον», επισήμανε.

Και πρόσθεσε: «Πριν γεννήσω είχα κι εγώ μία πολύ γεμάτη σεζόν, είχαν όλα επιτυχία, πήγαν πάρα πολύ καλά και για μια στιγμή σκέφτηκα “Είμαι τρελή; Θα τα αφήσω όλα και θα κάνω πάλι πίσω; Μήπως πρέπει να ξαναμπώ γρήγορα;” και ήταν για εμένα πολύ θεραπευτικό το ότι είπα ότι δεν θα το διαχειριστώ με αγωνία. Δηλαδή ότι πρέπει να τρέξω, να είμαι παρούσα και να υπάρχω στη δουλειά. Μου λείπει και την αγαπώ πάρα πολύ, αλλά με μία ψυχραιμία όχι με αγωνία».

Η ηθοποιός ανέφερε πως ο Δήμος Αναστασιάδης θεωρεί ότι θα ήταν καλό να επιστρέψει μετά από λίγο καιρό, αλλά πάντα την υποστηρίζει, όποια απόφαση κι αν πάρει, γεγονός που της δημιουργεί μεγάλη ανακούφιση και ασφάλεια.

Κλείνοντας, η Τζένη Θεωνά σχολίασε τη βάφτιση του δεύτερου γιου τους, το οποίο ονόμασαν Απόλλωνα, δηλώνοντας με χιούμορ: «Προτείνω αν θέλετε να βαφτίσετε τα παιδιά σας, 5-6-7 είναι μία υπέροχη ηλικία», ωστόσο έπειτα εξήγησε πως επειδή ο μεγάλος της γιος, Αρίωνας, βαφτίστηκε μεγάλος, κατάλαβε το μυστήριο και όλη τη διαδικασία και είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στη διοργάνωση, επιλέγοντας ακόμη και τους καλεσμένους.