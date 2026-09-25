Η Άννα Πρέλεβιτς εξομολογείται για τις δίδυμες κόρες της: “Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους”

Πριν από λίγο καιρό, η Άννα Πρέλεβιτς έφερε στον κόσμο τους καρπούς του έρωτά της με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό και εξομολογήθηκε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες που την ανάγκασαν να γεννήσει πρόωρα.

Σήμερα, Παρασκευή, το γνωστό μοντέλο βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» και εξομολογήθηκε τα πάντα στην Κατερίνα Καινούργιου. Η Άννα Πρέλεβιτς αποκάλυψε ότι γέννησε εκτάκτως διότι μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους των διδύμων και ύστερα τα μωράκια μπήκαν αμέσως στη μονάδα φροντίδας, οπότε δεν «χόρτασε» το πρώτο άγγιγμα των παιδιών της.

«Εγώ γέννησα πρόωρα και είχα άγχος. Μετά την επόμενη μέρα, μου είπαν ότι πια δεν έχουν την υποστήριξη του οξυγόνου, οπότε μετά δεν είχα άγχος. Είχα απλά την αγωνία κάθε μέρα να παίρνουν τα κιλά που έπρεπε και μετά η αγωνία να βγουν έξω, να τις πάρω αγκαλιά, να τις φιλήσω, να τις πάρουμε σπίτι», δήλωσε η Άννα Πρέλεβιτς.

«Δυστυχώς, όταν γέννησα, μπορούσα μόνο να δώσω ένα φιλάκι. Έπρεπε αμέσως να μπούνε στη μονάδα, οπότε δεν είχα αυτό το πρώτο άγγιγμα. Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους και συγκινούμαι τώρα που το σκέφτομαι, αλλά όλα καλά», εξομολογήθηκε ακόμα.

Παράλληλα, η Άννα Πρέλεβιτς αποκάλυψε και τη σύμπτωση που σημάδεψε τη ζωή της.

«Έχω μονοζυγωτικά δίδυμα. Είναι ολόιδιες. Στον υπέρηχο που έμαθα ότι έχω δίδυμα, ήταν ο ίδιος υπέρηχος που στην πρώτη εγκυμοσύνη μας είπαν ότι έχω αποβάλει, οπότε είναι απίστευτο πως τα έφερε η ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Την πρώτη φορά που έμεινα έγκυος στον ίδιο υπέρηχο των εννέα εβδομάδων, μου είχαν πει ότι έχει σταματήσει η καρδούλα του μωρού. Οπότε εγώ σε αυτόν τον υπέρηχο που έμαθα ότι περιμένουμε δίδυμα, είχα τόσο άγχος πριν μπω μέσα. Απλά είχα πει θα κλείσω τα μάτια μου και απλά να ακούσω το χτύπο της καρδιάς και τελικά ακούμε δύο χτύπους. Είναι τρομερό. Δηλαδή μετά τη γέννηση των κοριτσιών ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου αυτή. Να μου λένε περιμένετε δίδυμα», πρόσθεσε.

Τέλος, η Άννα Πρέλεβιτς αποκάλυψε και τα ονόματα που εκείνη και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός, σκοπεύουν να δώσουν στις κορούλες τους.

«Τις κόρες μας θα τις ονομάσουμε Αλεξάνδρα και Νικόλ. Το μόνο που έχει αλλάξει στη ζωή μου είναι ότι έχω προτεραιότητα τα παιδιά μου και εννοείται τον άντρα μου. Με τον άνδρα μου και τις κόρες μου, ζω το όνειρό μου. Ο άντρας μου είναι πολύ καλός μπαμπάς, τον θαυμάζω πάρα πολύ, τον ερωτεύομαι ξανά», κατέληξε η Άννα Πρέλεβιτς.