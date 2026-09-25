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Βίντεο από τη φωτιά στο οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου – Σε ασφαλές σημείο 29 επιβαίνοντες

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THESTIVAL TEAM

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Σε ασφαλές σημείο του πλοίου έχουν συγκεντρωθεί οι 29 επιβαίνοντες του BLUE CARRIER 2, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του φορτηγού-οχηματαγωγού αντιμετωπίζεται προς το παρόν από το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου.

Παράλληλα, κατόπιν σχετικής εντολής, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.), προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις εφόσον απαιτηθεί.

Στο πλοίο επιβαίνουν 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, ενώ στα γκαράζ του μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου συνεχίζεται η κινητοποίηση δυνάμεων του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, ενώ από τον Πειραιά κατευθύνεται προς το σημείο και το ρυμουλκό-ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος».

Πλοίο

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