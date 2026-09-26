Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος στα Shanghai Sprints – Δείτε βίντεο

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Στέφανος Ντούσκος στα Shanghai Sprints, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ με την ομάδα World Team.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεπέρασε όλους τους αντιπάλους που βρήκε μπροστά του και στον μεγάλο τελικό επικράτησε του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον, φτάνοντας στην πρώτη θέση με χρόνο 1:37.90.

Ο Ντούσκος μπήκε δυνατά στην κούρσα και κατάφερε από τα πρώτα μέτρα να βρει καλύτερο ρυθμό. Στα 150 μέτρα είχε ήδη καλύψει τη διαφορά από τον Ντίξον, ενώ στο μέσο της απόστασης είχε δημιουργήσει προβάδισμα περίπου ενός δευτερολέπτου. Ο Βρετανός προσπάθησε να αντιδράσει μέχρι το τέλος, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής διατήρησε τον έλεγχο και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού.

Τρίτος τερμάτισε ο Ιρλανδός Κόναν Παζάια και τέταρτος ο Κινέζος Ντενγκ Ζιγουέι.

Το χρυσό αυτό μετάλλιο είναι το δεύτερο για τον Ντούσκο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μετά το περσινό ασημένιο στα 500 μέτρα.

Οι αγώνες διεξάγονται σε ιδιαίτερη διαδρομή στον ποταμό που διασχίζει το κέντρο της Σανγκάης, με στροφές και όχι σε απόλυτα ευθεία γραμμή, παρουσία πλήθους θεατών στις όχθες και στις γέφυρες.

Την απονομή του χρυσού μεταλλίου έκανε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωπηλασίας, Ζαν Κριστόφ Ρολάν.

Πηγή: sport-fm.gr