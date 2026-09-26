Μετρό Θεσσαλονίκης: Περίπου 20.000 οι επιβάτες ημερησίως στην επέκταση της Καλαμαριάς – Έρχονται περισσότερα δρομολόγια

Περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, από τις 27 Αυγούστου, όταν τέθηκε σε λειτουργία για το κοινό, ενώ ο δείκτης «Διαθεσιμότητας της Γραμμής» στο Μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται γύρω στο 99%. Παράλληλα, περίπου 6.000 επιβάτες καταγράφονται καθημερινά στον σταθμό «Καλαμαριά», ενώ έξι επιπλέον νέοι συρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη εννέα βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων, με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων τους επόμενους μήνες και, κατ’ επέκταση, τη μείωση των χρόνων αναμονής για τους επιβάτες.

Τα παραπάνω επισημαίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθύνων σύμβουλος της THEMA, Φραντσέσκο Ροσέλα, σημειώνοντας ότι «τους επόμενους μήνες θα βλέπουμε τον αριθμό των τρένων που βρίσκονται σε λειτουργία να αυξάνεται μήνα με τον μήνα». Όπως τονίζει, η σταδιακή ένταξη των πρόσθετων συρμών θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων.

Κάθε νέος συρμός, όπως εξηγεί, πρέπει να περάσει από τους προβλεπόμενους ελέγχους και τις απαραίτητες δοκιμές πριν ενταχθεί στην καθημερινή λειτουργία. Η THEMA παρακολουθεί την επιβατική κίνηση, αξιολογεί τα δεδομένα και, σε συνεργασία με την Ελληνικό Μετρό, προχωρά στις απαραίτητες λειτουργικές προσαρμογές.

Περίπου 20.000 μετακινήσεις καθημερινά στην επέκταση

Τα περίπου 20.000 ημερήσια επιβατικά ταξίδια αποτελούν την πρώτη εικόνα από τη λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Ο ομώνυμος σταθμός καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση μεταξύ των νέων σταθμών, με περίπου 6.000 επιβάτες την ημέρα, πιθανότατα και λόγω της έντονης εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Η εικόνα αυτή αναμένεται να μεταβληθεί καθώς περισσότεροι κάτοικοι εξοικειώνονται με τη νέα δυνατότητα μετακίνησης και διαμορφώνονται νέες καθημερινές συνήθειες. «Δεν μπορούμε ακόμη να προβλέψουμε πού θα βρίσκεται η επιβατική κίνηση σε έξι μήνες ή σε έναν χρόνο, γιατί εξαρτάται από τις συνήθειες των επιβατών και των εργαζομένων», σημειώνει ο κ. Ροσέλα.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά συνδέει πλέον απευθείας την περιοχή με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και δημιουργεί νέες ροές επιβατών στο ενιαίο δίκτυο. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί πλέον έχουμε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της THEMA.

Περισσότεροι συρμοί για συχνότερα δρομολόγια

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τη λειτουργία του δικτύου, με τη συχνότητα των δρομολογίων να αποτελεί το επόμενο βασικό ζητούμενο.

Μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, επιπλέον έξι συρμοί έχουν ήδη προστεθεί στο δίκτυο, ενώ εννέα ακόμη βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων. Η σταδιακή ένταξή τους αναμένεται να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των συρμών και να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της κυκλοφορίας.

«Τους επόμενους μήνες η σταδιακή ένταξη πρόσθετων συρμών θα μας επιτρέψει να βελτιστοποιήσουμε περαιτέρω τη λειτουργία του δικτύου και να αυξήσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων, με στόχο να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη επιβατική ζήτηση, διατηρώντας παράλληλα μια ομαλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία», αναφέρει ο κ. Ροσέλα.

Όπως εξηγεί, η προσαρμογή της λειτουργίας αποτελεί συνεχή διαδικασία. Η εταιρεία παρακολουθεί καθημερινά την κίνηση, αξιολογεί τα στοιχεία και συζητά με την Ελληνικό Μετρό τις αλλαγές που μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης, ώστε η συχνότητα των δρομολογίων να προσαρμόζεται στις ανάγκες όλων των τερματικών σταθμών.

«Safety first», η βασική αρχή λειτουργίας

Παράλληλα με την ενίσχυση του στόλου και την αύξηση της επιβατικής κίνησης, η ασφάλεια παραμένει, σύμφωνα με τη THEMA, η βασική αρχή λειτουργίας του Μετρό.

«Safety first» (πρώτα η ασφάλεια), υπογραμμίζει ο κ. Ροσέλα, εξηγώντας ότι το πλαίσιο ασφάλειας βασίζεται τόσο στο αυτοματοποιημένο σύστημα λειτουργίας όσο και στις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζει το εκπαιδευμένο προσωπικό.

Το αυτόματο σύστημα GoA4 διαθέτει πολλαπλά και ανεξάρτητα επίπεδα αυτόματων ελέγχων, με βασική αρχή τη συνεχή επαλήθευση της ασφάλειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης, το σύστημα την εντοπίζει και εφαρμόζει τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα προστασίας, επιβεβαιώνοντας ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή συνέχιση της λειτουργίας.

Παράλληλα, εκπαιδευμένο προσωπικό και συγκεκριμένα γραπτά πρωτόκολλα καθορίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης κάθε περιστατικού. «Οι άνθρωποί μας είναι εκπαιδευμένοι και υπάρχουν γραπτές διαδικασίες και πρωτόκολλα, ώστε οι επιβάτες να αισθάνονται ασφαλείς», αναφέρει ο κ. Ροσέλα.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί, ένα τμήμα της λειτουργίας μπορεί να διακοπεί προσωρινά έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι ενέργειες που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της THEMA σημειώνει ότι η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και απρόβλεπτων περιστατικών αποτελεί μέρος της λειτουργίας ενός σύνθετου συστήματος Μετρό, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια λειτουργίας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τεχνικά ζητήματα αποτελούν μέρος της διαδικασίας προσαρμογής του συστήματος στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ η διεθνής εμπειρία από αυτοματοποιημένα συστήματα δείχνει ότι τέτοιου είδους περιστατικά μειώνονται σταδιακά όσο ωριμάζει η λειτουργία.

«Είμαστε ένα Μετρό. Μπορεί να υπάρξουν προβλήματα σε οχήματα ή στον εξοπλισμό. Η δουλειά μας είναι να λειτουργούμε κανονικά το σύστημα, αλλά και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε διαταραχή ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης», σημειώνει.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό στον σταθμό Αγίας Σοφίας, ο κ. Ροσέλα αναφέρει ότι εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, οι επιβάτες παρέμειναν σε ασφαλή κατάσταση και, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών, η κανονική λειτουργία αποκαταστάθηκε.

Το CBTC και η «ασφαλής ζώνη»

Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών έχει το σύστημα CBTC. Όπως εξηγεί ο κ. Ροσέλα, κάθε τρένο κινείται μέσα σε μια προστατευμένη «ασφαλή ζώνη», μια αποκλεισμένη περιοχή στην οποία δεν μπορεί να πλησιάσει άλλο τρένο, ενώ η κυκλοφορία ελέγχεται από το σύστημα.

Οι εικόνες στις οποίες οι επιβάτες ενδέχεται να βλέπουν συρμούς να κινούνται σε φαινομενικά μικρή απόσταση μεταξύ τους εντάσσονται, σύμφωνα με τον ίδιο, στη λειτουργία του συστήματος και στις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου της κυκλοφορίας.

Η αυτοματοποιημένη λειτουργία επιτρέπει παράλληλα την προσαρμογή της κυκλοφορίας όταν προκύπτει κάποια διαταραχή, ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις.

«Είναι σημαντικό ότι, όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα, το σύστημα διαθέτει την ευελιξία και μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε άμεσα εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας ώστε να διατηρούμε τη συνέχεια της μεταφορικής υπηρεσίας», αναφέρει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η THEMA, ο δείκτης «Διαθεσιμότητας της Γραμμής» στο Μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται σταθερά γύρω στο 99%. Ο δείκτης αποτυπώνει το ποσοστό του προβλεπόμενου χρόνου λειτουργίας κατά το οποίο η γραμμή είναι διαθέσιμη.

Από μεγάλο έργο υποδομής σε καθημερινό Μέσο

Ο διευθύνων σύμβουλος της THEMA έχει ζήσει από κοντά τη μετάβαση του Μετρό Θεσσαλονίκης από ένα μεγάλο έργο υποδομής σε μια καθημερινή υπηρεσία για τους πολίτες. Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2023, όταν το Μετρό δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Έμενε στο κέντρο και μετακινούνταν καθημερινά προς και από το αμαξοστάσιο στην Πυλαία με λεωφορείο ή αυτοκίνητο. «Ήταν μια πραγματική δυσκολία», θυμάται.

Σήμερα, με το βασικό δίκτυο σε λειτουργία και την επέκταση της Καλαμαριάς να αποτελεί πλέον τμήμα του ίδιου συστήματος, η εικόνα είναι διαφορετική. «Το Μετρό είναι πλέον μέσα στον ιστό της πόλης. Είναι μέρος της πόλης και οι πολίτες το χρησιμοποιούν εύκολα», αναφέρει.

Ο ίδιος δηλώνει περήφανος για τη συμμετοχή του στην προσπάθεια λειτουργίας του συστήματος. «Είμαι πολύ περήφανος και τιμημένος που μπορέσαμε να βοηθήσουμε την πόλη», λέει, ενώ πλέον χρησιμοποιεί και ο ίδιος το Μετρό. «Τώρα μπορώ να πάω από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο με μια απλή διαδρομή με το Μετρό. Αυτό με κάνει πραγματικά χαρούμενο», καταλήγει.

Η επέκταση της Καλαμαριάς αλλάζει τα δεδομένα

Η επέκταση προς την Καλαμαριά δεν προσθέτει απλώς νέους σταθμούς στο δίκτυο, αλλά δημιουργεί ένα νέο ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας και νέες καθημερινές ροές επιβατών.

Οι κάτοικοι της Καλαμαριάς έχουν πλέον απευθείας πρόσβαση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η νέα σύνδεση έχει ήδη ενταχθεί στις καθημερινές μετακινήσεις της πόλης.

«Το άνοιγμα της επέκτασης ήταν μια μεγάλη πρόκληση, αλλά τώρα είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε ένα ενιαίο σύστημα», τονίζει ο κ. Ροσέλα.

Τα περίπου 20.000 ημερήσια επιβατικά ταξίδια αποτελούν την πρώτη εικόνα από τη ζήτηση, όχι όμως και την τελική. Το επόμενο διάστημα, καθώς περισσότεροι πολίτες θα χρησιμοποιούν τη νέα σύνδεση, τα διαθέσιμα δεδομένα θα αυξάνονται και θα επιτρέπουν ακριβέστερη προσαρμογή της λειτουργίας και των δρομολογίων.

Παράλληλα, η σταδιακή ένταξη των εννέα νέων συρμών που βρίσκονται σήμερα σε δοκιμές, σε συνδυασμό με τους έξι που έχουν ήδη προστεθεί, αναμένεται να ενισχύσει τη δυνατότητα για συχνότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής.

Η λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά περνά έτσι στην επόμενη φάση: την καθημερινή προσαρμογή ενός ενιαίου δικτύου στα νέα δεδομένα της επιβατικής ζήτησης, με περισσότερους συρμούς και συχνότερα δρομολόγια, αλλά με την ασφάλεια να παραμένει σταθερά στον πυρήνα της λειτουργίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ