Πρωινό: Ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές για υγεία και μακροζωία

Τι αναφέρει μία επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής. Πώς μπορείτε να εντάξετε στο πρωινό από αυγά έως λαχανικά.

Αν θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες μακροζωίας, βεβαιωθείτε ότι τρώτε πρωινό. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η συστηματική κατανάλωσή του είναι σημαντική για την υγιή γήρανση, τη νοητική λειτουργία και την υγεία της καρδιάς.

Ποιες τροφές όμως είναι προτιμότερο να τρώμε το πρωί; «Η υγιής γήρανση αρχίζει από την υγεία του εγκεφάλου. Επομένως απαιτούνται τροφές οι οποίες, κατ’ αρχάς, μπορεί να συμβάλλουν στην πρόληψη ή να επιβραδύνουν την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών», απαντά η Dr. Caroline Cohen, επίκουρη καθηγήτρια Οικογενειακής & Κοινοτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα.

Τα μούρα και οι ξηροί καρποί, ιδίως τα καρύδια, είναι δύο τροφές που έχουν θέση σε ένα υγιεινό πρωινό. Τα μούρα είναι πλούσια σε φλαβονοειδή – ένα είδος ισχυρών αντιοξειδωτικών ουσιών οι οποίες:

Βελτιώνουν την ροή αίματος στον εγκέφαλο

Εμποδίζουν την απώλεια μνήμης

Τα καρύδια είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν στην μείωση της φλεγμονής στο σώμα.

Η προσθήκη πρωτεΐνης στο πρωινό επίσης είναι σημαντική. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για την υγιή γήρανση, διότι συμβάλλουν στην διατήρηση και πιθανώς την ανάπτυξη μυϊκής μάζας. Καλές πηγές πρωτεϊνών είναι ενδεικτικά:

Γιαούρτι

Αυγά

Τόφου για τους χορτοφάγους

Ο διττός ρόλος της ποικιλίας

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν πρέπει να τρώμε το ίδιο πρωινό κάθε ημέρα ή αν είναι προτιμότερο να το αλλάζουμε περιστασιακά. Η Dr. Cohen απαντά πως εξαρτάται από το τι σημαίνει η αλλαγή.

Εάν λ.χ. η προσπάθειά σας να προσθέσετε ποικιλία στο πρωινό σας είναι χρονοβόρα και σας κάνει να το παραλείψετε, τότε σαμποτάρει την προσπάθειά σας για υγιή γήρανση.

Αντί λοιπόν να κάνετε ριζικές αλλαγές, η ειδικός προτείνει μικρές αλλαγές. Αν λ.χ. τρώτε το πρωί ψωμί με φυστικοβούτυρο και μία μπανάνα, συνιστά να εναλλάσσετε την μπανάνα με μούρα. Ή αν τρώτε ένα τοστ ολικής αλέσεως με τυρί, προτείνει να το εναλλάσσετε με νιφάδες βρώμης με γάλα.

Τα αυγά επίσης είναι πολύ καλή επιλογή, εφ’ όσον όμως δεν είναι τηγανητά. Μάλιστα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε, π.χ., μία ομελέτα με λαχανικά σε αντικολλητικό τηγάνι.

Τα smoothies επίσης είναι καλή επιλογή, διότι μπορείτε να προσθέσετε σε αυτά ποικιλία από φρούτα ή/και λαχανικά. Στα smoothies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις κατεψυγμένες εκδοχές τους, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον εξίσου θρεπτικές με τα φρέσκα είδη.

Τα φρούτα είναι από τις καλύτερες επιλογές για το πρωινό, διότι περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά. Μολονότι συνήθως περιέχουν λίγο περισσότερα φυσικά σάκχαρα απ’ ό,τι τα λαχανικά, έχουν συνήθως και περισσότερες φυτικές ίνες. Έτσι εξισορροπούνται οι επιδράσεις τους στο σάκχαρο στο αίμα.

Καλό είναι λοιπόν να προσθέτετε ποικιλία φρούτων στο πρωινό σας, συνιστά η Dr. Cohen. Αρκεί να τα τρώτε ολόκληρα αντί να πίνετε μόνο τον χυμό τους, ώστε να καταναλώνετε και τις φυτικές ίνες τους.

Πηγή: iatropedia.gr