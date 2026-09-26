Θεσσαλονίκη: Το έθιμο της προίκας του γάμου αναβιώνει σήμερα στον Μονόλοφο

Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026, θα γίνει η αναβίωση του εθίμου της προίκας του γάμου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετονκαντήλαν», που διοργανώνει ο Δήμος Ωραιοκάστρου από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο 2026.

Ειδικότερα, το έθιμο θα αναβιώσει στον Μονόλοφο το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19.00, σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Μονολόφου στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Μονολόφου. Θα ακολουθήσει η Γιορτή της Πίτας.

Το πρόγραμμα Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετονκαντήλαν» στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://oraiokastro.gr/apo-ton-ponto-sto-oraiokastro-amon-t-akoimeton-kantilan-festival-pontiakon-ekdiloseon-maios-oktovrios-2026-programma-ekdiloseon/