Θεσσαλονίκη: Σήμερα το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στο PAOK Sports Arena

Στο Κλειστό Γήπεδo PAOK Sports Arena, στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή και επιτίμου Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Γεωργίου Παρχαρίδη.

Το Φεστιβάλ διεξάγεται με την συμμετοχή χιλιάδων χορευτών από όλη την Ελλάδα και τελεί υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε όλα τα σημεία του γηπέδου θα υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι να διευκολύνουν όλους τους εμπλεκόμενους στο φεστιβάλ (χορευτές, θεατές, συντονιστές κ.λ.π.).

Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο σε άτομα που δε φέρουν διαπιστευτήρια και δεν είναι απαραίτητη η παρουσία τους.

Εντός του γηπέδου θα υπάρχουν μέλη του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που χρειαστεί η συνδρομή τους.

Το Livemedia, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος είναι χορηγός της ζωντανής μετάδοσης σε υψηλή ανάλυση του 20ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στις 26/09/2026 και ώρα 18:30 συμβάλλοντας, στη διάδοση της παράδοσης του Ποντιακού Ελληνισμού.

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Τα βίντεο θα είναι διαθέσιμα και για παρακολούθηση μετά το φεστιβάλ. Η χρήση του οπτικοακουστικού υλικού και η λήψη ζωντανού σήματος από το 20ο Φεστιβάλ είναι ελεύθερη σε τηλεοπτικά κανάλια, ιστοσελίδες και blogs, αρκεί να γίνεται αναφορά στην πηγή, Livemedia.gr, και να μην αλλοιωθεί το υλικό.

Μ O ΥΣΙΚΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Το βράδυ μετά το πέρας του Φεστιβάλ θα ακολουθήσει μουσική ποντιακή βραδιά στο Κέντρο «ΜΙΘΡΙΟ» με την συμμετοχή των καλλιτεχνών του Φεστιβάλ.

Για κρατήσεις τραπεζιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έως τις 23-9-2026 στο τηλ. 6936945486 κα. Κατερίνα Μπίλη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΗΜΕΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Την επόμενη μέρα του φεστιβάλ Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11.00 στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού στην Καλαμαριά, και με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμαριάς προγραμματίζεται παρασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων και προσφορά αυτών με την επένδυση ποντιακής μουσικής σκηνής.