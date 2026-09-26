Η πιο σύγχρονη και πλήρης immersive έκθεση για τον Vincent Van Gogh, από σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Μετά την απόλυτη επιτυχία στην Αθήνα, όπου προσέλκυσε 180.000 επισκέπτες και 80.000 μαθητές, έρχεται να συναρπάσει και την Θεσσαλονίκη

Η Placebo Events, σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ, παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη έκθεση Van Gogh: The Immersive Experience στη Θεσσαλονίκη – μια πρωτοποριακή παραγωγή σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης Exhibition Hub, που έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως.

Μια καθηλωτική εμπειρία, όπου τα έργα του μεγάλου καλλιτέχνη, Vincent Van Gogh, αναβιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών, κατακλύζοντας τον χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα και κίνηση.

Σας καλούμε να βιώσετε την τέχνη αλλιώς: μια διαδραστική εμπειρία πολλαπλών αισθήσεων, όπου τα πιο εμβληματικά έργα του Vincent Van Gogh ζωντανεύουν γύρω σας, σε τοίχους και οροφές— με φως, ήχο και κίνηση που κόβουν την ανάσα. Μπείτε κυριολεκτικά στον κόσμο του μεγάλου καλλιτέχνη, μέσα από ένα μοναδικό δωμάτιο εικονικής πραγματικότητας (VR room), που σας μεταφέρει σε μια περιήγηση ανάμεσα στα χρώματα του ονείρου ενός καλλιτέχνη που ήθελε να ζωγραφίσει… την ψυχή του κόσμου.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στον κάθε επισκέπτη μια αξέχαστη εμπειρία, μέσω της ξενάγησης στη διαδραστική έκθεση.



Σχολικές επισκέψεις

Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00



Ώρες Κοινού

Δευτέρα -Πέμπτη 13:30-15:00

Παρασκευή 13:30-19:00

Σάββατο 10:00-20:00

Κυριακή 10:00-19:00

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/van-gogh-the-immersive-experience-thessaloniki/