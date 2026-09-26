Φεστιβάλ Γαστρονομίας: “Γεύσεις ψυχής & παράδοσης” σήμερα και αύριο στο Ελαιόρεμα Πυλαίας!

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού διοργανώνει για 2η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Γαστρονομίας, ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και γιορτής, το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στο Ελαιόρεμα της Πυλαίας, που θα ξεκινήσει στις 18:00 με είσοδο ελεύθερη.

Μετά την περσινή, πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία προσελκύοντας περισσότερους από 6.000 επισκέπτες και αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη στοχεύει εκ νέου στην ανάδειξη τοπικών προϊόντων γαστρονομίας, στην προβολή της περιοχής μας ως γαστρονομικός προορισμός, στην ανάδειξη του Δήμου ως τουριστικού προορισμού με γαστρονομικό χαρακτήρα αλλά και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

«Η λαϊκή παράδοση είναι η ψυχή μας. Κάθε γεύση, κάθε ήχος, κάθε άρωμα, είναι ένα ταξίδι μνήμης και αυτογνωσίας. Στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας του Δήμου μας ερχόμαστε σε επαφή με τις ρίζες μας. Θυμόμαστε και μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε και προχωράμε. Τιμούμε τις γυναίκες που κρατούν τις συνταγές των γιαγιάδων μας με αγάπη και μεράκι. Τους πολιτιστικούς μας συλλόγους που κρατούν ζωντανή την κληρονομιά μας. Τις τοπικές επιχειρήσεις που στηρίζουν την κοινωνία μας με ποιότητα και συνέπεια. Το Ελαιόρεμα γίνεται για ένα διήμερο το πιο μεγάλο, ζεστό οικογενειακό τραπέζι του Δήμου μας. Είσαστε όλοι καλεσμένοι!», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Στις εκδηλώσεις του 2ου Φεστιβάλ Γαστρονομίας, επαγγελματίες της περιοχής καθώς και πολιτιστικοί σύλλογοι θα συμμετέχουν με δράσεις που θα αναδείξουν τις τοπικές γεύσεις, τα έθιμα και τις παραδοσιακές συνταγές.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα, να απολαύσουν τις ομορφιές και τις μοναδικές γεύσεις του τόπου. Θα μπορούν να παρακολουθήσουν μαγειρικές επιδείξεις, να δοκιμάσουν παραδοσιακά εδέσματα και να γνωρίσουν προϊόντα και συνταγές από επιχειρήσεις και παραγωγούς. Ο διαγωνισμός πίτας αναμένεται να αποτελέσει και φέτος ένα από τα πιο συμμετοχικά σημεία της διοργάνωσης, ενώ για τα παιδιά θα υπάρχουν δημιουργικά εργαστήρια.

Παράλληλα, χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πυλαίας «Η Καπουτζήδα», του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Μορφωτικού Συλλόγου «Ο Φιλάρετος», του Συλλόγου Έρευνας και διάδοσης Κρητικής Παράδοσης «Ιδαία Γη» και του Ποντιακού Συλλόγου Ι.Ν. Αγίας Κυριακής, θα πλαισιώσουν με παραδοσιακούς χορούς το μεγάλο γαστρονομικό τραπέζι του Φεστιβάλ, όπου θα συμμετέχουν με μαγειρέματα μέλη της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος, του Μουσικοχορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ασβεστοχωρίου και του Συλλόγου Γυναικών Λειβαδιών Πάικου «Οι Αρμάνες».

Το πρόγραμμα συμπληρώνει ζωντανή μουσική μετατρέποντας το Ελαιόρεμα σε χώρο γαστρονομικής και πολιτιστικής συνάντησης για δύο ημέρες. Όλα αυτά μαζί «στήνουν» ένα διήμερο αυθεντικής γιορτής, εκεί που η γαστρονομία αγκαλιάζει τον πολιτισμό, με την επιμέλεια της διοργάνωσης να υπογράφει η Chef Stories.

«Θέλουμε οι «Γεύσεις Ψυχής & Παράδοσης» να γίνουν μια μεγάλη γιορτή συνάντησης: ανθρώπων, γεύσεων και πολιτιστικών δράσεων. Ένα Φεστιβάλ ανοιχτό σε όλους, γεμάτο εικόνες, αρώματα και όμορφες στιγμές. Άλλωστε οι πιο ωραίες γεύσεις είναι αυτές που μοιραζόμαστε. Σας περιμένουμε με χαρά!», δήλωσε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Βίκυ Κανέλλου.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ενεργά πολιτιστικοί σύλλογοι και πολλοί ακόμη φορείς που κρατούν την παράδοση ζωντανή μέσα από τη γεύση, τη μουσική και τη μνήμη. Μαζί τους, στέκονται με θέρμη, τοπικές επιχειρήσεις που στηρίζουν διαχρονικά την ποιότητα και την παράδοση: Αγορές Βιολογικών Προϊόντων, Άμπελος, Διαμέλας, Meat to Meet, Αλεξούδας, Ελενίδης, Pepi Beza Boutique Bakery, Albus, Cava Pylaia, Zen Garden, Μοναδικό, και Κυνηγός, επιχειρήσεις που δεν προσφέρουν απλώς προϊόντα, αλλά ιστορίες γεύσης και παράδοσης.