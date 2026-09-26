Η Θεσσαλονίκη γίνεται μια μεγάλη μουσική σκηνή σήμερα σε κεντρικά σημεία της πόλης

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η μουσική βγαίνει στον δρόμο και η Θεσσαλονίκη γίνεται μια μεγάλη, ανοιχτή σκηνή.

Οι «Δρόμοι της Μουσικής», το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων, απλώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, από το ιστορικό κέντρο και τους κεντρικούς πεζόδρομους μέχρι πλατείες και δρόμους που μετατρέπονται για μία ημέρα σε σημεία συνάντησης, έκφρασης και ζωντανής μουσικής. Από το πρωί έως το βράδυ, φιλαρμονικές ορχήστρες, μουσικοί και καλλιτέχνες που μοιράζονται την τέχνη τους στον δημόσιο χώρο, ομάδες κρουστών, hip hop artists και performers συναντούν το κοινό, δημιουργώντας ένα συνεχές μουσικό κάλεσμα στην πόλη.

Αναλυτικά συμμετέχουν οι Φιλαρμονικές Ορχήστρες: του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, του Δήμου Ωραιοκάστρου και του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, ομάδες κρουστών, μουσικοί του δρόμου και καλλιτέχνες των performing arts. Στο πρόγραμμα εντάσσεται επίσης ένα ανοιχτό Hip Hop Jam, φέρνοντας στο κέντρο της πόλης τη σύγχρονη hip hop κουλτούρα και τη λογική της αυθόρμητης συνάντησης και δημιουργίας στον δημόσιο χώρο.

Η δράση πραγματοποιείται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης- Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού, σε συνεργασία με το Thessaloniki Buskers Festival, μεταφέροντας στην πόλη τη φιλοσοφία και την ευρωπαϊκή εμπειρία των buskers festivals: τη μουσική και την performance έξω από τις συμβατικές σκηνές, μέσα στον δημόσιο χώρο και σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους της πόλης.

Η μουσική θα απλωθεί σε ολόκληρο το κέντρο της Θεσσαλονίκης: στην Ικτίνου, την Παύλου Μελά, την Αγίας Σοφίας, την Αριστοτέλους -από τη Λεωφόρο Νίκης έως το Άγαλμα Βενιζέλου-, στη συμβολή Βενιζέλου και Εγνατίας, τη Δημητρίου Γούναρη, τη Γκαρμπολά, την Αγνώστου Στρατιώτου, την οδό Βλάλη στο Καπάνι, την Πλατεία Εμπορίου, την Καμάρα στη συμβολή με την Εγνατία, τη Μητροπόλεως, τη συμβολή Βενιζέλου και Ερμού, τη Λεωφόρο Νίκης και την Πλατεία Μακεδονομάχων.

Καθώς η ημέρα θα πλησιάζει στο τέλος της, οι μουσικές διαδρομές θα συναντηθούν στην Πλατεία Μακεδονομάχων, όπου θα πραγματοποιηθεί το closing event, ολοκληρώνοντας μια ολόκληρη ημέρα μουσικής στην πόλη.

Η δράση βασίζεται στην ιδέα μιας πόλης όπου η τέχνη δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες σκηνές και αίθουσες, αλλά συναντά το κοινό εκεί όπου βρίσκεται: στον δρόμο, στην πλατεία, στη γειτονιά, στην καθημερινότητα.

Για μία ημέρα, οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης αποκτούν τον δικό τους ρυθμό. Οι ήχοι ταξιδεύουν μέσα στην πόλη, οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό και διαφορετικές μουσικές διαδρομές ενώνονται σε μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή.

Οι «Δρόμοι της Μουσικής» αποτελούν ένα μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων.