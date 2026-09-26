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Άγιος Παντελεήμονας: Άγνωστοι “γάζωσαν” καφετέρια μέσα από αυτοκίνητο με υποπολυβόλο, τραυματίστηκε ένα 10χρονο κορίτσι

Αρχείο Intime
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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν μέσα στο κατάστημα την ώρα των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:50, στην οδό Αγορακρίτου 32, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφετέρια και πυροβόλησαν προς την πρόσοψη του καταστήματος.

Από τα πυρά τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι, στην περιοχή της γάμπας, η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέριας. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων από τη μητέρα του.

Έρευνα για τους δράστες

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία πυροβόλησαν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου πριν απομακρυνθούν από το σημείο. Την ώρα της επίθεσης μέσα στο καφέ βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το παιδί τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θραύσμα, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή του κοριτσιού δεν διατρέχει κίνδυνο. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό.

Άγιος Παντελεήμονας

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