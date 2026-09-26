Σταμάτης Κραουνάκης: Αυτά που δεν ξέραμε πού ξυπνάμε τα έχουμε περάσει, έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου που μου έμεινε

Στη προσωπική του ζωή και σε μία σχέση που έχει αντέξει στον χρόνο αναφέρθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης, σχολιάζοντας πως έχει «έναν άνθρωπο στη ζωή του που έμεινε» και πως συνήθειες του παρελθόντος του έχουν αλλάξει.

Ο συνθέτης ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο «Στούντιο 4» μιλώντας μεταξύ άλλων για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον έρωτα και τις μακροχρόνιες σχέσεις, τονίζοντας πως, παρά την ελευθερία που χρειάζεται κάθε άνθρωπος, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ένας σταθερός δεσμός και η διάθεση να ακούει και να αντέχει ο ένας τον άλλον.

Όπως είπε: «Ο έρωτας πρέπει να κατοικεί σε ένα σπίτι, του αφήνουμε και λίγο την πόρτα ανοιχτή να τρέχει. Εμένα δεν με νοιάζει να τρέχει, αρκεί να γυρίζει στο τέλος στο σπίτι. Τα έχουμε περάσει τα μπόλικα, τώρα άλλα ζητάει η καρδιά. Αυτά που δεν ξέραμε πού ξυπνάμε τα έχουμε περάσει. Δεν είμαι αχάριστος, έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου που μου έμεινε. Ξέρεις τι κόστος έχει αυτό; Πολύ μεγάλο κόστος. Πρέπει να μάθεις να ακούς τον άλλο και να τον αντέχεις και να σε αντέχει κι αυτός».

Αναφερόμενος σε όσα αλλάζουν με το πέρασμα των χρόνων και για το πώς αντιλαμβάνεται πλέον την αγάπη, ο Σταμάτης Κραουνάκης σημείωσε: «Κάτι αποφασίζει στην καρδιά με τα χρόνια ότι τελικά “ρε τον αγαπάω αυτόν”. Η ζωή είναι μικρή, παιδιά και όσο μικραίνει πια η καμπύλη εγώ θα έλεγα να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους να μην χάνουν τον χρόνο τους με αηδίες».