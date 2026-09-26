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Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό

Intime
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Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή Σαγεϊκων Αχαΐας, με ένα βρέφος μόλις λίγων ημερών να εντοπίζεται νεκρό.

Σύμφωνα με το tempo24, το νεογέννητο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οι οικείοι του ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

Αχαΐα βρέφος

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