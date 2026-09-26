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Γεωργιάδης κατά Ακρίτα που ζήτησε παρέμβαση ΕΣΗΕΑ: Θέλουν να με φιμώσουν επειδή δεν μπορούν να με κερδίσουν στις εκλογές

Intime
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Την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσαν οι δηλώσεις της Έλενας Ακρίτα, που ζήτησε, με συνέντευξή της, να παροτρύνει η ΕΣΗΕΑ τα κανάλια «να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης».

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για προσπάθεια φίμωσής του δια της βίας και πρόσθεσε ότι η τοποθέτηση δείχνει την «αντίληψή τους για τη Δημοκρατία».

«Η αντίληψη τους για την Δημοκρατία είναι ακριβώς αυτή που νόμιζα. Δεν μπορούν να με κερδίσουν στις Εκλογές, οπότε ας με φιμώσουν δια της βίας, για να ξεμπερδέψουν μαζί μου….», έγραψε. Παράλληλα, ανέφερε ότι «πέραν της προφανούς ανοησίας», η πρότασή της στην εποχή του διαδικτύου δεν είναι εφικτή και σημείωσε: «το ξεμπρόστιασμα της αληθινής τους ιδεολογίας είναι απόλαυση….»

«Το βράδυ των εθνικών εκλογών του 2027, θα ήθελα πολύ να δω το πρόσωπο αυτής της κυρίας….», πρόσθεσε.

«Να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε υπέρ του να εκδώσει ανακοίνωση η ΕΣΗΕΑ με παροτρύνσεις προς τα κανάλια «να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης».

Η κυρία Ακρίτα υποστήριξε ότι αυτό «δεν συνιστά λογοκρισία», αλλά για θέμα «αυτοπροστασίας του κλάδου και της αξιοπρέπειας της επαγγελματικής». «Δεν μπορούμε να τρώμε κουβάδες με τι να πω τι έχουμε στα μούτρα και να το δεχόμαστε, δεν γίνεται πια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άδωνις Γεωργιάδης Έλενα Ακρίτα

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