Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Blue Carrier 2 – Τα επόμενα βήματα της επιχείρησης

Σε ύφεση βρίσκεται πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων του φορτηγού πλοίου Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης, βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθηκών ώστε εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του.

Το Blue Carrier 2 έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά, λόγω των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων και τη μείωση των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που είχαν αναπτυχθεί στο εσωτερικό του.

Το επόμενο στάδιο προβλέπει απάντληση των υδάτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ευστάθεια του πλοίου.

Στη συνέχεια, εξειδικευμένη ομάδα ανάκτησης αναμένεται να πραγματοποιήσει έλεγχο στο εσωτερικό, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση στους χώρους όπου εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε η πυρκαγιά και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της επιχείρησης.

Η επιχείρηση κατάσβεσης και ψύξης συνεχίζεται σήμερα. Κεντρικό ρόλο έχει το ναυαγοσωστικό-ρυμουλκό Aigaion Pelagos, το οποίο έφτασε στην περιοχή χθες το απόγευμα και συμμετέχει στις συνεχείς ρίψεις νερού.

Εφόσον η πυρκαγιά κατασβεστεί πλήρως και το πλοίο κριθεί ασφαλές για μετακίνηση, εξετάζεται το ενδεχόμενο ρυμούλκησής του σε λιμάνι, το οποίο θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη του πληρώματος και οδηγός φορτηγού, είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως το πλοίο και μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι της Τήνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Το Blue Carrier 2 εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Σύρος – Βαθύ – Κως – Ρόδος – Κως – Πειραιάς, μεταφέροντας 166 φορτηγά οχήματα και 29 επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα.