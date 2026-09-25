Γκάλης για Σούλη Μαρκόπουλο: Ευγενικός άνθρωπος και εργάτης του μπάσκετ
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Θλίψη στον χώρο του Ελληνικού μπάσκετ σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου.
Τον Σούλη Μαρκόπουλο αποχαιρέτησε με το δικό του μήνυμα και ο Νίκος Γκάλης: «Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου κι εργάτη του basketball. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του» έγραψε χαρακτηριστικά.
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