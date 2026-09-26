Ιωάννης Παπαζήσης για τα παιδικά του χρόνια: Με έχει χτυπήσει αυτοκίνητο, έχω πέσει από τρακτέρ, έχει σπάσει ο πάγος σε λίμνη που περπατούσα

Στα παιδικά του χρόνια και τα ατυχήματα που είχε στο παρελθόν αναφέρθηκε ο Ιωάννης Παπαζήσης, δηλώνοντας πως τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο, είχε πέσει από τρακτέρ, ενώ είχε σπάσει ακόμα και ο πάγος σε λίμνη όπου περπατούσε.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» και μεταξύ άλλων μίλησε για την ανεμελιά και την άγνοια κινδύνου που τον χαρακτήριζαν όταν ήταν μικρός, θυμίζοντας περιστατικά που σήμερα, όπως ανέφερε, αντιλαμβάνεται διαφορετικά.

Περιγράφοντας εκείνη την εποχή ο Ιωάννης Παπαζήσης είπε: «Υπάρχει άγνοια κινδύνου όταν είμαστε παιδιά μέχρι ένα σημείο υπάρχει άγνοια. Είσαι αθάνατος, δεν το συζητάμε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται; Όλα τα πράγματα τα βλέπεις διαφορετικά με τον χρόνο. Τότε δεν είναι τα πράγματα όπως σήμερα. Δηλαδή τότε τα παιδιά ήμασταν αμολημένα που λέγαμε ρε παιδί μου. Εμείς ήμασταν σε ένα χωριό. Γυρνούσα, πετούσα την τσάντα, έφευγα και σίγουρα να σου πω ξαναγύρναγα μέχρι να πέσει το φως. Αυτό το πράγμα που συνέβαινε εκεί ήταν επικίνδυνο. Δηλαδή πραγματικά σε λίμνες έχει σπάσει ο πάγος σε λίμνη που ήμουν που έχει παγώσει. Με έχει χτυπήσει αυτοκίνητο, έχω πέσει από τρακτέρ. Με ένα μαγικό τρόπο είναι νορμάλ όλο αυτό».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε πώς βρέθηκε στην παγωμένη λίμνη, όπου έπαιζε με τον αδερφό του: «Ήμουν στο Νευροκόπι, ήταν χειμώνας και είχε πάγο στη λίμνη. Κάναμε το γνωστό πατινάζ εμείς, όπου σε κάποια φάση είμαι εγώ μέσα και ο αδερφός μου απ’ έξω και ακούω ένα κρακ, κρακ και φεύγει έτσι ταινία και με αρπάζει ο αδερφός μου τελευταία στιγμή και με βγάζει έξω. Αν είχε σπάσει όλη και έπεφτα μέσα, λογικά, γεια σας».