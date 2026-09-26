Έκρηξη στην Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός αγνοούμενου – Αναζητούνται άλλα 4 άτομα
Intime
THESTIVAL TEAM
Μία δεύτερη σορός ανασύρθηκε πριν από λίγο από τα συντρίμμια του διώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα λόγω της έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, ενώ αγνοούνται ακόμη τέσσερις άνθρωποι.
Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται στο σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της τραγωδία.
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