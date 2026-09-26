Έκρηξη στην Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός αγνοούμενου – Αναζητούνται άλλα 4 άτομα

Μία δεύτερη σορός ανασύρθηκε πριν από λίγο από τα συντρίμμια του διώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα λόγω της έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, ενώ αγνοούνται ακόμη τέσσερις άνθρωποι.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται στο σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της τραγωδία.