MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός αγνοούμενου – Αναζητούνται άλλα 4 άτομα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μία δεύτερη σορός ανασύρθηκε πριν από λίγο από τα συντρίμμια του διώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα λόγω της έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, ενώ αγνοούνται ακόμη τέσσερις άνθρωποι.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται στο σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της τραγωδία.

Έκρηξη Πλάκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Δείτε βίντεο: Αλβανοί διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη – “Υστερικές κότες” τους χαρακτήρισε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Όσοι αμφισβητούσαν το IRIS τώρα τι έχουν να πουν;

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη στον αέρα για τη νέα δραστηριότητα που έκανε με την κόρη της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Δημήτρης Νατσιός: Φλέβα χρυσού για το κράτος η άνοδος των τιμών στα καύσιμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Βουλή: Άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πρότειναν τριμερή συνάντηση με Ρωσία και Ουκρανία στα Εμιράτα