Θεσσαλονίκη: Έπιασε την οικιακή της βοηθό να κλέβει τα κοσμήματά της

Στη σύλληψη μίας 68χρονης αλλοδαπής προχώρησαν χθες το απόγευμα, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα συνελήφθη καθώς η ιδιοκτήτρια της οικίας που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός την έπιασε να κλέβει τα κοσμήματά της.

Στην τσάντα της συλληφθείσας βρέθηκαν αφαιρεθέντα κοσμήματα και χρυσαφικά που αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχο. Επιπλέον, προέκυψε ότι η 68χρονη στερείτο νόμιμων εγγράφων για την παραμονή της στην ελληνική επικράτεια.