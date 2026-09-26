Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η μεγάλη γιορτή με εκθέσεις, εργαστήρια, παραστάσεις και συναυλίες με θέμα το “Κρουστόφωνο”

Το Κρουστόφωνο γιορτάζει τα 30 χρόνια του και σας προσκαλεί σε μια μεγάλη τριήμερη γιορτή με εκθέσεις, εργαστήρια, παραστάσεις και συναυλίες για ενήλικες και παιδιά που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 25 έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Δ΄ στο Λιμάνι, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού – Διεύθυνση Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.

Σάββατο 26/9/26 (2η μέρα)

11.30-13.00:(Αίθουσα προβολών)«Οι φίλοι μας οι μουζικάντηδες», Παράσταση μουσικού θεάτρουγια παιδιά κάθε ηλικίας, από το Μουσικό Παιχνιδοθέαμα του Κρουστόφωνου.



Σεμινάρια – masterclass από προσκεκλημένους εισηγητές:

11:00-13:00:(Φουαγιέ 1 ή 2) Αφρικάνικος χορός- Άννα Καραμήτσου

13:00-15:00:(Αίθουσα 1) Φωνή, Έντεχνο, λαϊκό τραγούδι – Ανδρέας Καρακότας

18:00-19:30:(Φουαγιέ 1) Κρουστά *- Νίκος Τουλιάτος



16.00-18.00🙁Αίθουσα προβολών)«Συμπόσιο αναδρομής 30χρονων Κρουστόφωνου» με προβολές, συζήτηση καθώς και έκθεση φωτογραφίας.

19.30- 20.15:Συναυλία και Τζαμαρίσματαπροσκεκλημένωνκρουστών μουσικών(Αλ. Μπουλγουρτζής, Φ. Αποστολίδης, Π. Νούρης).

20.15- 21.15:Παρουσίαση βιβλίου μετά μουσικής,βασισμένη στηνποιητική συλλογή του Μίλτου Δημουλή «Πύρινο άνθος» (Μίλ. Δημουλής, Μ. Κολοκυθά, Χρυσηίδα, Ι. Μανούσος, Β. Χατζηιακώβου και Ν. Τουλιάτος).

21.30- 23.30:«Τα τραγούδια είναι ευχές – Μαζί στον ρυθμό». Παρουσίαση της νέας παραγωγής της Μπάντας δρόμου του Κρουστόφωνου με την συμμετοχή όλων των σχημάτων και συνεργατών του Κρουστόφωνου: Κοινοτικό Κρουστόφωνο, ΜουσικόΠαιχνιδοθέαμα, Μαθητικά τμήματα, φίλοι, δάσκαλοι και συνεργάτες.

Κυριακή 27/9/26 (3η μέρα)

11.00-13.30: (Αίθουσαπροβολών)Παιδικές παραστάσεις με μύθους και μουσικές από το Κρουστόφωνο και προσκεκλημένα πρόσωπα ή σχήματα:

«Ο Καραγκιόζης τραγουδιστής» – Θέατρο Σκιών Οδυσσέα Κανλή (με βοηθό σκηνής τον Δ. Παναγιωτάκο),

«Παραμυθάκι… ρεβυθάκι» –Αν. Θάνου& Αλ. Μακρής,

«Καλοκαίρι αντίο, πανηγύρι γεια σου» –Μουσικό Παιχνιδοθέαμα & Κοινοτικό Κρουστόφωνο.

13.30-14.15:Ανοιχτός κύκλος Κρουστών για όλους * (Λευτέρης Αγγουριδάκης)

14.15 – 15.00:Παραδοσιακό Πανηγύρι λήξης.

Εισιτήρια

Ημέρας: 5€

Τριημέρου: 10€

Σεμινάριο-master class: 15€