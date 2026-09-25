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Θεσσαλονίκη: Ουρές χιλιομέτρων και μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων – Δείτε φωτο

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THESTIVAL TEAM

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Ουρές χιλιομέτρων και μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα στην ΠΑΘΕ, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων.

Σύμφωνα με αναφορές οδηγών και επιβατών από το σημείο, οι ουρές είναι μεγάλες τόσο στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη όσο και στο ρεύμα εξόδου από την πόλη, με τα οχήματα να παραμένουν “κολλημένα” στο σημείο για περισσότερο από μία ώρα.

Λόγω έργων που εκτελούνται στην περιοχή, σημειώνονται καθυστερήσεις σε καθημερινή βάση.

Δείτε την κατάσταση που επικρατούσε πριν από λίγη ώρα:

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