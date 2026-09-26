ΠΑΣΟΚ κατά Θεοχάρη για τα “κόμματα των κακομοίρηδων”: “Προσβάλλουν και διαιρούν τον λαό”

Τα κυβερνητικά στελέχη «προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αφορμή δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη στο τηλεοπτικό σταθμό ΑCTION 24.

«Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, σε ένα Νέο κρεσέντο αλαζονείας, -από αυτά που πιάνουν συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης, χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας, ως “κόμματα των κακομοίρηδων”», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος.

Η ανακοίνωση επισημαίνει πώς «για το κυβερνητικό στέλεχος είναι …«κακομοίρηδες» οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη. Προφανώς, ο κ. Θεοχάρης ξεχνά ότι στο όνομα και των …«κακομοίρηδων» ασκεί τα καθήκοντα του και απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια».

«Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.