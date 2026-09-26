ΝΔ για Παύλο Μπακογιάννη: Οι ιδέες και η πολιτική του παρακαταθήκη είναι παρούσες και μας εμπνέουν

«Στη Νέα Δημοκρατία τιμούμε τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη», τονίζει σε ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του βουλευτή από τη «17 Νοέμβρη» στις 26 Σεπτεμβρίου 1989, έξω από την πολυκατοικία όπου βρισκόταν το γραφείο του στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι.

«Συμπληρώνονται σήμερα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους αδίστακτους τρομοκράτες της “17 Νοέμβρη”», αναφέρει αρχικά στην ανακοίνωσή της η ΝΔ και συνεχίζει:

«Ο Παύλος Μπακογιάννης υπηρέτησε με συνέπεια τη Δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την υπέρβαση των διχασμών που για δεκαετίες σημάδεψαν την πολιτική ζωή της χώρας. Πίστευε στη δύναμη του διαλόγου και σε μια Ελλάδα που προχωρά μπροστά, αφήνοντας πίσω της τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Μας έδειξε ότι τα δημοκρατικά ιδεώδη, η συνεννόηση και η μετριοπάθεια οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον ενότητας και προόδου».

«Τριάντα επτά χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή και το παράδειγμά του επίκαιρο. Η ίδια η πραγματικότητα μας υπενθύμισε πρόσφατα, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, πόσο επιτακτική παραμένει η ανάγκη για καθολική απόρριψη της τρομοκρατίας, της βίας και του μισαλλόδοξου λόγου», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Στη Νέα Δημοκρατία τιμούμε τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη. Οι ιδέες και η πολιτική του παρακαταθήκη είναι παρούσες και εξακολουθούν να μας εμπνέουν», καταλήγει η ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος.