Ντύθηκε στα “λευκά” ο Όλυμπος: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Δείτε βίντεο

Τα πρώτα χιόνια της σεζόν έπεσαν στις κορυφές του Ολύμπου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/9) το Οροπέδιο των Μουσών ντύθηκε στα λευκά.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή έφεραν τις πρώτες χιονοπτώσεις στις μεγάλες υψομετρικές ζώνες του βουνού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, ενώ ακόμη βρισκόμαστε στις αρχές του φθινοπώρου.

Οι εικόνες από τον Όλυμπο δείχνουν το τοπίο να έχει καλυφθεί από το πρώτο στρώμα χιονιού, με το μυθικό βουνό να υποδέχεται πρόωρα τη λευκή εποχή.

Οι λάτρεις της φύσης και της ορειβασίας ήδη ανυπομονούν για τις επόμενες εξορμήσεις, με το πρώτο χιόνι να σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη χειμερινής περιόδου στον «θρόνο των θεών».

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