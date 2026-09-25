ΗΠΑ: Έρχεται ισχυρή καταιγίδα – Σε επιφυλακή 40 εκατ. άνθρωποι για πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους

Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης.

Ριπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χλμ/ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστώνης.

Παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζίνιας, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν βρεθεί από την Τετάρτη αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα.

Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν δύο συναυλίες του Εντ Σίραν κοντά στη Βοστώνη, το φεστιβάλ Global Citizen στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης και το φεστιβάλ Oceans Calling στο Μέριλαντ.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) προειδοποίησε ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο ματαίωσης πτήσεων και προέτρεψε τους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τον ιστότοπό της για νεότερες πληροφορίες. Οι αεροπορικές εταιρείες JetBlue, United Airlines και American Airlines ενημέρωσαν πως θα επιτρέψουν σε ταξιδιώτες να αλλάξουν τις πτήσεις τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ