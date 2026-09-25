Έκρηξη στην Πλάκα: Βρέθηκαν δύο διαβατήρια και μια γυναικεία τσάντα στα συντρίμμια – Αγωνία για τους 6 αγνοούμενους, συνεχίζονται οι έρευνες

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η οδός Λυσικράτους, στην Πλάκα της Αθήνας, μετά την κατάρρευση του διώροφου κτηρίου έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες των Αρχών στα συντρίμμια του κτηρίου συνεχίζονται την ώρα που οι τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο για έξι αγνοούμενους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι τέσσερις Αμερικανοί, δύο ζευγάρια ηλικίας 30-40 ετών, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Είχαν κάνει κράτηση στο διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης στο όνομα Ίαν, ηλικίας 37 ετών. Από την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν τα αμερικανικά διαβατήρια του Ian και της Florida. Επίσης βρέθηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος – γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα οι τέσσερις άνθρωποι να βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα της έκρηξης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι τουρίστες είχαν κάνει κράτηση για σημερινή πτήση της Delta στις 15:30, ώστε να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν. Στον δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη γεννημένη στην Αθήνα και 77χρονο Βρετανό. Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν στο τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να λάβουν απάντηση.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους, στελέχη της ΕΜΑΚ, με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες, και εκπαιδευμένο σκύλο. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) με επικεφαλής τον διοικητή Δημήτρη Δημακογιάννη.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 07:35 το πρωί. Ένας εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σε όλο το κέντρο, ένα κτίριο κατέρρευσε εντελώς τα παρακείμενα κτίρια διαλύθηκαν και πολλά άλλα σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων υπέστησαν ζημιές.

Ταυτόχρονα, ζημιές υπέστησαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και ο οδηγός ενός αυτοκινήτου που περνούσε τυχαία από το σημείο και διαλύθηκε κυριολεκτικά. Ο οδηγός του υπέστη τρομακτικό σοκ και αναγκάστηκε να βγει από το αυτοκίνητό του από το παράθυρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτήριο ενώ και ένας περαστικός τραυματίστηκε από τα θραύσματα.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.