Δείτε βίντεο: Αλβανοί διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη – “Υστερικές κότες” τους χαρακτήρισε

Επεισοδιακή ήταν η υποδοχή που επιφύλασσαν Αλβανοί διαδηλωτές στον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη όπου ο Αλβανός πρωθυπουργός βρίσκεται για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ομάδα Αλβανών ακτιβιστών είχε συγκεντρωθεί κοντά στο σημείο όπου ήταν προγραμματισμένες επαφές της αλβανικής αντιπροσωπείας. Όταν ο Ράμα πέρασε από το σημείο, οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα εναντίον του, ενώ ορισμένοι πέταξαν αυγά προς το μέρος του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media.

Ο Έντι Ράμα απάντησε λίγη ώρα αργότερα μέσω ανάρτησής του στο Χ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για τους επικριτές του.

«Σε όσους είναι τυλιγμένοι με την εθνική σημαία και κακαρίζουν στους δρόμους σαν υστερικές κότες, λέω μόνο αυτό: αυτή τη σημαία την ύψωσα ψηλότερα από ποτέ στα μάτια του κόσμου», έγραψε.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός συνέδεσε στη συνέχεια τις αντιδράσεις εναντίον του με την πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας και την προσπάθεια ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Και σε όσους νομίζουν ότι θα με σταματήσουν με λάσπη, αυγά και ανοησίες, στην αποστολή μου να μεταφέρω τη σημαία μας στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω ότι αν για πρώτη φορά στην ιστορία του αλβανικού κράτους έχουμε ένα θεσμικό σύστημα που επιδεικνύει ικανότητα αυτοκάθαρσης, αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά ήρθε ακριβώς ως ένα από τα ιστορικά αποτελέσματα αυτής της αποστολής», ανέφερε.

Ράμα: «Η ΕΕ και οι ΗΠΑ εκτιμούν την Αλβανία όλο και περισσότερο»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Έντι Ράμα αναφέρθηκε στη μάχη κατά της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι η Αλβανία έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. «Σε μια χώρα που πνιγόταν στον βάλτο της διαφθοράς (…) εγώ, με το κόμμα μου, γύρισα τον τροχό της δικαιοσύνης προς την ισότητα για όλους», υποστήριξε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «σήμερα η Αλβανία δεν είναι πλέον αυτή η χώρα» και υποστήριξε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν την Αλβανία όλο και περισσότερο για αυτόν τον αγώνα».

Κλείνοντας, ο Αλβανός πρωθυπουργός επανήλθε στους επικριτές του, χρησιμοποιώντας εκ νέου ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα. «Εν τω μεταξύ οι υστερικές κότες του χωριού μας κακαρίζουν και πετάνε αυγά στον αέρα εκ μέρους των κοκόρων της πολιτικής και μιντιακής αγοράς, των οποίων τα μυαλά είναι τόσο μικρά όσο ένα αυγό, νομίζοντας ότι θα με σταματήσουν με ατελείωτες κατηγορίες για τη διαφθορά που καταπολεμά το ίδιο το σύστημα που χτίζουμε», σημείωσε.