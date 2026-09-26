Ρόμπινσον-Ερλ: “Καταπληκτικός ο Σπανούλης- Εύκολη απόφαση ο Άρης”

Τις σκέψεις του για τον Άρη εξέφρασε ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ. Ο 26χρονος Αμερικανός φόργουορντ, κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους» στα φιλικά που έδωσαν από την αρχή της προετοιμασίας τους εν όψει της νέας σεζόν, τοποθετήθηκε στους εκπροσώπους του Τύπου, στο Αλεξάνδρειο, μιλώντας, ανάμεσα σε άλλα, διθυραμβικά για τον Βασίλη Σπανούλη.

«Έίναι εκπληκτικός. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σπουδαίος παίκτης υπήρξε και πόσο σπουδαίος προπονητής είναι. Το γεγονός ότι αποτελούμε μέρος της ομάδας του Άρη, με εκείνον στο τιμόνι, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε ως παίκτες. Για μας, ως ομάδα, είναι τιμή να μαθαίνουμε από αυτόν καθημερινά. Διαθέτει έντονο ανταγωνιστικό πνεύμα και θέτει υψηλούς στόχους και προσδοκίες για μας. Στόχους και προσδοκίες τις οποίες και εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε. Είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, απαιτητικός και θέλει να φανερώνουμε κάθε μέρα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Πιστεύω πως, αν το κάνουμε αυτό, θα πετύχουμε τους στόχους και θα υλοποιήσουμε τις προσδοκίες μας», ήταν τα λόγια του για τον προπονητή του Άρη.

Είπε ακόμη:

Για την προσαρμογή του στον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ στην Ευρώπη: «Εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το μπάσκετ εδώ, καθώς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα θεμελιώδη στοιχεία του αθλήματος και έχει ομαδικό προσανατολισμό. Πρόκειται για ένα περιβάλλον με έντονο ανταγωνισμό και πιστεύω ότι διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα. Όλα αυτά κατέστησαν την ένταξή μου πολύ εύκολη, χωρίς να χρειαστεί κάποια δύσκολη διαδικασία προσαρμογής».

Για τις διαφορές που έχει εντοπίσει στο παιχνίδι του, μέχρι τώρα, παίζοντας σε ευρωπαϊκό έδαφος: «Νομίζω ότι σίγουρα υπάρχουν ορισμένοι μικροί κανόνες οι οποίοι διαφέρουν τα πράγματα, σε σχέση με τις ΗΠΑ, όπως στα βήματα, αν κάνεις λάθος κίνηση, ή στην παρέμβαση στην τροχιά προς το καλάθι. Θεωρώ, όμως, ότι η διαδικασία είναι πολύ διασκεδαστική. Προσωπικά, απολαμβάνω αυτό το παιχνίδι επαφής και έντασης και , ως ομάδα, μας αρέσει να παίζουμε με γρήγορο ρυθμό. Όπως προανέφερα, χάρη στην ομάδα, τους προπονητές και όλους στον οργανισμό του Άρη, δεν ένιωσα ότι χρειάστηκε μεγάλο διάστημα προσαρμογής. Φυσικά, κάναμε πολλές προπονήσεις και πιστεύω ότι τα έξι φιλικά παιχνίδια τα οποία δώσαμε, βοήθησαν πολύ στην εξέλιξή μας ως σύνολο. Μας έδωσαν την ευκαιρία να μάθουμε ο ένας το στυλ παιχνιδιού του άλλου, να κατανοήσουμε σε ποιους τομείς πρέπει να βελτιωθούμε και πού μπορούμε να διαπρέψουμε. Οπότε, νομίζω ότι όλα πάνε εξαιρετικά. Ήταν πολύ ευχάριστος ο τελευταίος μήνας, καθώς είχαμε την ευκαιρία να εξελιχθούμε τόσο ατομικά όσο και ως ομάδα».

Για τον ηγετικό ρόλο του στον Άρη: «Πιστεύω ότι ο κόουτς Σπανούλης και ο Νίκος (Ζήσης), έχουν επενδύσει πολύ στη φιλοσοφία της ομάδας, όπου ο καθένας μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ηγούνται δίνοντας το παράδειγμα και άλλοι που το κάνουν μέσα από την επικοινωνία. Θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια εμπιστοσύνη μεταξύ μας, ώστε δεν έχει σημασία ποιος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα. Φυσικά, νιώθω περήφανος που μπορώ να ηγούμαι με το παράδειγμά μου και να λειτουργώ ως ηγέτης, αλλά πιστεύω ότι τρέφουμε μεγάλο σεβασμό ο ένας για τον άλλον , τόσο ως ομάδα όσο και ως άτομα, εντός και εκτός γηπέδου, με αποτέλεσμα, όταν κάποιος μιλάει, ανεξάρτητα από το ποιος είναι, να υπάρχει πάντα κάτι ωφέλιμο να αποκομίσουμε. Επομένως, είναι σαφές ότι διαθέτουμε αυτόν τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη ως ομάδα».

Για τις προσεγγίσεις που είχε από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες την περασμένη σεζόν και ποιο ήταν το «κλειδί» να αποφασίσει να ενταχθεί στον Άρη:

«Νομίζω ότι κάποιες από αυτές τις συζητήσεις είχαν ξεκινήσει από την περασμένη περίοδο. Ήθελα να ολοκληρώσω τη χρονιά μου στην Αμερική και να συνεχίσω αυτό που έκανα. Πιστεύω πως, μετά τις συζητήσεις με τον προπονητή και τον Νίκο (Ζήση), σχετικά με τους στόχους και τις φιλοδοξίες του Άρη -και βλέποντας τη νοοτροπία και την οπτική τους- ένιωσα ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ένιωσα μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνω καθημερινά, γνωρίζοντας ότι η διαδικασία είναι πολύ απλή: να έρχομαι εδώ και να είμαι ο εαυτός μου. Εκείνοι πιστεύουν σε εμένα και εγώ σε εκείνους. Σίγουρα όλα γίνονται πιο εύκολα όταν όλοι -παίκτες, προπονητές, διοίκηση- είμαστε ευθυγραμμισμένοι και έχουμε τον ίδιο προσανατολισμό: να ανταγωνιζόμαστε και να γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας κάθε μέρα, προσπαθώντας να κερδίζουμε και να ανακαλύπτουμε τι μπορούμε να πετύχουμε».

Για τον αν δημιουργεί προβλήματα στα αποδυτήρια ότι υπάρχουν παίκτες με διαφορετική μπασκετική εμπειρία, από όλα τα σημεία του πλανήτη: «Όχι, ίσα-ίσα, πιστεύω ότι αποτελεί πλεονέκτημα το γεγονός ότι διαθέτουμε παίκτες από διάφορα μέρη του κόσμου και από πολλά διαφορετικά πρωταθλήματα. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών από τις οποίες μπορούμε να διδαχθούμε ο ένας από τον άλλον. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στοιχεία από το NBA, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στην EuroLeague ή το EuroCup, καθώς και στοιχεία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ που μπορούν αναμφίβολα να βοηθήσουν παίκτες με προϋπηρεσία στο NBA. Επομένως, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά που μπορεί να μάθει κανείς από τους υπόλοιπους. Αν και θα μπορούσε κανείς να το δει ως κάτι το οποίο, ενδεχομένως, προκαλεί διχασμό, πιστεύω ότι το να διαθέτεις γνώσεις και εμπειρίες από διαφορετικά μέρη του κόσμου, όπου παίζεται μπάσκετ, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ