Ν. Δένδιας για επέτειο δολοφονίας Π. Μπακογιάννη: “37 χρόνια – Δεν τον ξεχνάμε”

Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη τιμά ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Όπως αναφέρει “37 χρόνια από δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της «17ης Νοέμβρη». Δεν τον ξεχνάμε”.

Ο κ. Δένδιας, παράλληλα, στην ανάρτηση του υπογραμμίζει τη φράση πως ” η Δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα που δέχεται τον άνθρωπο όπως είναι- Παύλος Μπακογιάννης-“