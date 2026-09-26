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Ν. Δένδιας για επέτειο δολοφονίας Π. Μπακογιάννη: “37 χρόνια – Δεν τον ξεχνάμε”

Intime
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Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη τιμά ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Όπως αναφέρει “37 χρόνια από δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της «17ης Νοέμβρη». Δεν τον ξεχνάμε”.

Ο κ. Δένδιας, παράλληλα, στην ανάρτηση του υπογραμμίζει τη φράση πως ” η Δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα που δέχεται τον άνθρωπο όπως είναι- Παύλος Μπακογιάννης-“

Νίκος Δένδιας

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