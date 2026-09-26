Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 58χρονη που έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσας της και την απείλησε
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη μίας 58χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες νωρίς το πρωί στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα συνελήφθη καθώς σε πολυκατοικία που διαμένει, τοποθέτησε σε πόρτα εισόδου διαμερίσματος, χαρτοπετσέτες εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό και έβαλε φωτιά σε αυτές, προκαλώντας υλικές ζημιές, στην πόρτα και στη συνέχεια απείλησε την ιδιοκτήτρια της οίκιας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Στάθης Μαντζώρος: Δημόσια έκκληση από τη σύζυγό του – “Χρειαζόμαστε χρήματα για τις θεραπείες αποκατάστασης, έπαθα σοκ με τις τιμές”
- Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις διακινητών μεταναστών – Ο ένας προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και εγκλωβίστηκε στον Άγιο Βασίλειο
- ΠΑΣΟΚ κατά Θεοχάρη για τα “κόμματα των κακομοίρηδων”: “Προσβάλλουν και διαιρούν τον λαό”