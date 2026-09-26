Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 58χρονη που έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσας της και την απείλησε

Στη σύλληψη μίας 58χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες νωρίς το πρωί στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα συνελήφθη καθώς σε πολυκατοικία που διαμένει, τοποθέτησε σε πόρτα εισόδου διαμερίσματος, χαρτοπετσέτες εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό και έβαλε φωτιά σε αυτές, προκαλώντας υλικές ζημιές, στην πόρτα και στη συνέχεια απείλησε την ιδιοκτήτρια της οίκιας.