Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις διακινητών μεταναστών – Ο ένας προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και εγκλωβίστηκε στον Άγιο Βασίλειο

Στη σύλληψη τριών ατόμων οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών.

Ειδικότερα, κατά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης και Μετανάστευσης της ανωτέρω Διεύθυνσης:

22χρονος αλλοδαπός, καθώς χθες το πρωί στη Σταυρούπολη, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος επτά αλλοδαποί (3 εκ των οποίων ανήλικοι) στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

19χρονος αλλοδαπός, ο οποίος χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο δε συμμορφώθηκε σε σήματα αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ πλησίον του χωριού Αγίου Βασιλείου εγκλωβίστηκε, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίστασή που προέβαλε. Έπειτα από έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν έξι αλλοδαποί (2 εκ των οποίων ανήλικοι) οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

24χρονος αλλοδαπός, καθώς έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε χθες το βράδυ στην Εγνατία Οδό, (πλησίον οικισμού Προφήτη) σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος οκτώ αλλοδαποί (3 εκ των οποίων ανήλικοι) στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δικογραφίες από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, Μυγδονίας και Θεσσαλονίκης, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της παράνομης μεταφοράς – προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας, εγκληματικής οργάνωσης, απείθειας και βίας κατά υπαλλήλων.

Από τις περαιτέρω έρευνες προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα μέσω της ελληνοτουρκικής μεθορίου, έχοντας ως τελικό προορισμό την Ελλάδα, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά σε κυκλώματα.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα μεταφοράς, τρία κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.