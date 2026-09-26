Σαρωτικές πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Σε “κατάσταση καταστροφής” η Μπανγκόκ, το ύψος του νερού φτάνει έως τη μέση
Σε κατάσταση καταστροφής τέθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Μπανγκόκ μετά τις σφοδρές πλημμύρες που πλήττουν την Ταϊλάνδη τα τελευταία εικοσιτετράωρα.
Η κήρυξη παρέχει στις τοπικές υπηρεσίες την εξουσιοδότηση να εφαρμόσουν μέτρα έκτακτης ανάγκης, αποφασίστηκε καθώς το ύψος της βροχής που έχει πέσει στην πόλη από την Πέμπτη πλησιάζει τα 300 χιλιοστά, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Σαντσάρτ Σιτιπούντ.
«Η στάθμη του νερού συνεχώς ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να μετακινηθείς. Το νερό φτάνει μέχρι τη μέση μου», ανέφερε στο AFP η Σομκίντ Φέουκ-νγκαμ, μια 67χρονη καταστηματάρχης που η κατοικία της βρίσκεται δίπλα σε ένα κανάλι κοντά στο κέντρο της πόλης.
#Thailand #Bangkok #น้ำท่วม #น้ำท่วมกรุงเทพ pic.twitter.com/BM6ul4uhMR— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) September 26, 2026
«Δεν υπάρχει τρόπος να πάω οπουδήποτε. Το κατάστημά μου παραμένει κλειστό εδώ και δύο ημέρες», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοιου μεγέθους πλημμύρες στην πόλη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.
🚨 BREAKING: 🇹🇭 Bangkok is battling severe flooding as 3 districts — Nong Chok, Suan Luang and Khan Na Yao — are declared disaster zones.— Silent Observer (@YousufPash69914) September 26, 2026
Heavy rain has flooded roads and affected thousands of households, with more intense rainfall forecast through September 27. pic.twitter.com/vOpSofpNml
Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα
Η ασταμάτητη βροχόπτωση που ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης έχει προκαλέσει την πλημμύρα των δρόμων και την υπερχείλιση των καναλιών της Μπανγκόκ, με αποτέλεσμα τα νερά να έχουν εισβάλει σε πολλά παρακείμενα κτίρια.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το ανατολικό κομμάτι της πόλης έχει δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα. «Η βροχή συνεχίζεται και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Προσπαθούμε να αντλήσουμε τα ύδατα, αλλά τα κανάλια είναι ήδη γεμάτα», δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου.
We got wet in Bangkok flooding
Scenes from Bang Kapi
น้ำท่วมในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร pic.twitter.com/g706A4FGjc— Warren Redlich – Chasing Dreams 🇺🇸 (@WR4NYGov) September 26, 2026
📍Bangkapi ,Thailand 🇹🇭— sustainme.in® (@sustainme_in) September 26, 2026
Widespread flooding situation in Bangkok and its surrounding areas. Fanpage sends a clip of the situation at Klong Chan Flat, Bang Kapi, for everyone to watch.#bangkok #thailand #heavyrain #climatechange #Elnino #thailandFloods #floodinginthailand… pic.twitter.com/Svvpk0ZO1Z
Υπενθυμίζεται ότι το 2011, οι μεγάλες πλημμύρες που έπληξαν ολόκληρη την Ταϊλάνδη είχαν ως τραγικό απολογισμό περισσότερους από 500 νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε εκατομμύρια κατοικίες.
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