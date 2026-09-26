Πιερία: Νεκρός 63χρονος που κολυμπούσε στην παραλία Ν. Πόρων

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 63χρονος από τη Γερμανία χθες το μεσημέρι, από την παραλία Ν. Πόρων στην Πιερία.

Η Λιμενική Αρχή του Πλαταμώνα ενημερώθηκε για το περιστατικό και στον 63χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.