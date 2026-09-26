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Μητσοτάκης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε

Intime
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Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 1989 από τη 17Ν έξω από το γραφείο του στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. Τη μνήμη του, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του θέλησε να τιμήσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερη αναφορά στην παρακαταθήκη του.

«Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν. Να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. Και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης

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