Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης: Να τοποθετηθούν επιτέλους κάμερες στις στολές των αστυνομικών και τα οχήματα της ΕΛΑΣ

Να προχωρήσει η τοποθέτηση καμερών στις στις στολές των αστυνομικών καθώς και στα αστυνομικά οχήματα ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ενώ μέσω σχετικής ανακοίνωσης που εξέδωσε διερωτάται “τι ακριβώς έχει συμβεί με τον διαγωνισμό για την προμήθεια των καμερών, τρία χρόνια μετά την ανακοίνωσή του;”.

“Η θωράκιση των αστυνομικών και η διαφάνεια δεν μπορεί να αποτελούν ακόμα και σήμερα ζητούμενα”, τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Πάγια και διαχρονική θέση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, η οποία έχει διατυπωθεί με επίσημα έγγραφα, αποτελεί η τοποθέτηση καμερών στις στολές των αστυνομικών, καθώς και στα αστυνομικά οχήματα.



Μάλιστα σε επίσημη έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΑΥΘ τον Μάρτιο του 2022, στην οποία συμμετείχαν 1.000 μέλη της Ένωσης, το 85% τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της τοποθέτησης καμερών στις στολές των αστυνομικών και στα αστυνομικά οχήματα.

Ως ΕΑΥΘ την 19 Δεκεμβρίου 2019, αποστείλαμε επίσημα τη συγκεκριμένη πρόταση στον τότε –και νυν– Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ανοίγοντας την δημόσια συζήτηση για ένα ζήτημα που μέχρι τότε δεν άγγιζε κανείς.



Παρά τις αντιδράσεις και την ειρωνική αντιμετώπιση που δεχθήκαμε τότε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, η συζήτηση άνοιξε και οδήγησε στην έκδοση του Π.Δ. 75/2020.



Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, με επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια 2.000 καμερών σε στολές και 400 καμερών για αστυνομικά οχήματα.

Έκτοτε, και σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Ένωση επανάφερε το ζήτημα αφού η υλοποίηση προχώρησε μόνο στην ΔΑΕ και με λανθασμένο κατά την άποψη μας τρόπο, ζητώντας παράλληλα τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων μέσων κλιμάκωσης και προστασίας των αστυνομικών.



Δυστυχώς, οι προτάσεις αυτές λοιδορήθηκαν από το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο και χαρακτηρίστηκαν από το Προεδρείο της ΠΟΑΣΥ ως «αμερικανιές».



Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 146/2026 το Π.Δ. 56/2026, με το οποίο τροποποιούνται διατάξεις του Π.Δ. 75/2020 σχετικά με τη «Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους».



Εμείς δεν θα πανηγυρίσουμε, όπως πράττει η ΠΟΑΣΥ, την οποία καλωσορίζουμε στην αστυνομική πραγματικότητα, και η οποία επιχειρεί να οικειοποιηθεί την εξέλιξη ενός ζητήματος το οποίο μέχρι χθες υπονόμευε.



Από την πλευρά μας, μελετώντας τις νέες διατάξεις, διαπιστώνουμε για ακόμη μία φορά μια δημιουργική ασάφεια και μια έντονα νομικίστικη προσέγγιση, χωρίς να προκύπτουν με την απαιτούμενη σαφήνεια οι ξεκάθαρες πρακτικές δυνατότητες που αποκτούν οι αστυνομικοί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.



Για τον λόγο αυτό απαιτούμε άμεσα να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς αλλάζει με τις εν λόγω τροποποιήσεις.



Θα μπορούν, επιτέλους, οι αστυνομικοί να φέρουν στις στολές τους κάμερες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ;



Θα τοποθετηθούν, επιτέλους, κάμερες στα αστυνομικά οχήματα ;

Ή θα συνεχίσει το Κράτος να επιτρέπει με τις παραλείψεις του τις λεγόμενες «τηλεδίκες» εις βάρος των συναδέλφων μας, αφήνοντας τους εκτεθειμένους, χωρίς να υπάρχει το απαραίτητο, αντικειμενικό οπτικοακουστικό υλικό που θα αποτυπώνει τα πραγματικά γεγονότα κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επέμβασης ;



Επίσης, αναρωτιόμαστε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον διαγωνισμό για την προμήθεια των καμερών, τρία χρόνια μετά την ανακοίνωσή του ;



Και τέλος ζητούμε να γνωρίζουμε:



Ποιοι είναι αυτοί που εξακολουθούν να βάζουν εμπόδια στην τοποθέτηση καμερών στις στολές των αστυνομικών και στα αστυνομικά οχήματα ; Αναμένουμε άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.



Η θωράκιση των αστυνομικών και η διαφάνεια δεν μπορεί να αποτελούν ακόμα και σήμερα ζητούμενα.