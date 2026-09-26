The Voice: “Γιώργο, μου λείπεις, φιλαράκι” – Το τρέιλερ για το αφιέρωμα στον Μαζωνάκη και το μήνυμα του Χρήστου Μάστορα

Μια άδεια κόκκινη καρέκλα βρίσκεται στο επίκεντρο του τρέιλερ για το αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη. Το ειδικό πρόγραμμα θα προβληθεί από τον ΣΚΑΪ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00, πριν αρχίσει η κανονική διαγωνιστική ροή του νέου κύκλου.

Η μουσική σκηνή όπου ο τραγουδιστής είχε καθίσει ως coach γίνεται αυτή τη φορά ο χώρος όπου συνάδελφοι και φίλοι του θα ερμηνεύσουν τραγούδια του και θα μιλήσουν για εκείνον. Ο Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.

Το σύντομο βίντεο συνδυάζει εικόνες από το αφιέρωμα με λόγια των ανθρώπων που μοιράστηκαν μαζί του το πλατό. Ακούγεται επίσης ο ίδιος ο Μαζωνάκης, σε παλαιότερο στιγμιότυπο, να ευχαριστεί τους ανθρώπους γύρω του. Ο Γιώργος Λιανός προαναγγέλλει μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του, ενώ στο κλείσιμο ο Χρήστος Μάστορας κοιτάζει προς τον ουρανό και λέει: «Γιώργο, μου λείπεις, φιλαράκι». Η άδεια καρέκλα δίνει στο τρέιλερ την πιο ισχυρή εικόνα του: τη θέση του καλλιτέχνη στο παιχνίδι, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατό του.

Δίπλα στον Μάστορα θα βρεθούν η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης, οι άλλοι δύο coaches που είχαν συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη στο The Voice. Στην παρουσίαση του αφιερώματος συμμετέχουν ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Η εκπομπή έχει σχεδιαστεί ως ξεχωριστή μουσική βραδιά, με επίκεντρο την παρουσία του τραγουδιστή στο σόου και τη διαδρομή του στη μουσική.

Οι καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν για εκείνον

Από τη σκηνή θα περάσουν καλλιτέχνες που είχαν συνδεθεί με τον Μαζωνάκη σε διαφορετικές στιγμές της πορείας του. Ανάμεσά τους είναι η Πάολα, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Κατερίνα Στανίση, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Apon. Ο Βουρλιώτης είχε συνεργαστεί μαζί του στο «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ενώ ο Apon είχε εμφανιστεί μαζί του τόσο στην πίστα όσο και στο The Voice. Οι συμμετοχές τους συνδέουν το αφιέρωμα με τραγούδια, συνεργασίες και προσωπικές σχέσεις του καλλιτέχνη.

Ιδιαίτερη φόρτιση, σύμφωνα με πληροφορίες από το γύρισμα της 22ας Σεπτεμβρίου, είχε η παρουσία της Πάολα. Η τραγουδίστρια επέλεξε το «Ποτέ, Ποτέ» και, μετά την ερμηνεία της, γονάτισε στη σκηνή συγκινημένη. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν μπόρεσε εκείνη τη στιγμή να μιλήσει στην κάμερα για τη σχέση της με τον Μαζωνάκη και αποχώρησε για τα καμαρίνια. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνυπάρξει επί χρόνια σε νυχτερινά σχήματα και διατηρούσαν στενή φιλία.

Ένα ξεχωριστό επεισόδιο πριν από τον νέο κύκλο

Το αφιέρωμα γυρίστηκε στο πλατό του The Voice και προγραμματίστηκε να μεταδοθεί αυτοτελώς, μία εβδομάδα πριν από την επιστροφή του μουσικού διαγωνισμού στη συνήθη μορφή του. Η Πάολα συμμετέχει στη βραδιά τιμής και έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα ως το πρόσωπο που αναλαμβάνει την τέταρτη καρέκλα στον νέο κύκλο. Στο ειδικό επεισόδιο, πάντως, το βάρος πέφτει στα τραγούδια και στις αναμνήσεις για τον Μαζωνάκη.

Ο ΣΚΑΪ είχε ήδη προβάλει στις 19 Σεπτεμβρίου το «Με λένε Γιώργο», ένα διαφορετικό αφιέρωμα με μαρτυρίες φίλων και συνεργατών του τραγουδιστή. Η εκπομπή της 3ης Οκτωβρίου φέρνει την τιμή στη σκηνή και στις καρέκλες του The Voice, εκεί όπου η απουσία του θα είναι ορατή από την πρώτη εικόνα.