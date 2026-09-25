Angelina Jolie: Πούλησε την ιστορική έπαυλη για 24,75 εκατ. δολ.

Αγοραστή βρήκε η Angelina Jolie για το ιστορικό σπίτι στο Λος Άντζελες. Η 51χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πούλησε και επίσημα την κατοικία της, έκτασης 11.000 τετραγωνικών ποδιών, στην περιοχή Λος Φελίς, όπως δήλωσε πηγή στο PEOPLE. Πούλησε το κτήμα των 8 στρεμμάτων για 24,75 εκατ. δολαρίων.

Η έπαυλη διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και 10 μπάνια και κάποτε ανήκε στον θρυλικό σκηνοθέτη Cecil B. DeMille. Η Jolie έβγαλε το ακίνητο προς πώληση τον Μάιο, αντί 29,85 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Χολιγουντιανή σταρ είχε αγοράσει το σπίτι τον Ιούνιο του 2017, αντί 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετακόμισε στην ιστορική κατοικία έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, Brad Pitt, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλέστηκε στοιχεία από τα αρχεία ιδιοκτησίας.

Η Jolie κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016, έπειτα από δύο χρόνια γάμου με τον Pitt και περίπου 11 χρόνια ως ζευγάρι. Μαζί έχουν αποκτήσει έξι παιδιά: τον Maddox, 24 χρόνων, τον Pax, 22, τη Zahara, 21, τη Shiloh, 20, και τα δίδυμα Knox και Vivienne, 18 χρόνων.

Η Jolie είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι, μόλις τα δίδυμα παιδιά της γίνονταν 18 χρόνων, κάτι που συνέβη τον Ιούλιο, θα ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει το Los Angeles και να μετακομίσει στο εξωτερικό.

«Όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια, θέλεις τα παιδιά σου να έχουν ιδιωτικότητα, ηρεμία και ασφάλεια», είχε δηλώσει στο The Hollywood Reporter τον Αύγουστο του 2024. «Έχω πλέον ένα σπίτι για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, αλλά μερικές φορές αυτό το μέρος μπορεί να είναι… αυτή η ανθρωπιά που βρήκα σε όλο τον κόσμο δεν είναι αυτό με το οποίο μεγάλωσα εδώ».

Τότε, η Jolie είχε πει ότι παρέμενε στην πόλη «μόνο και μόνο επειδή πρέπει να βρίσκομαι εδώ λόγω ενός διαζυγίου».

Πηγή: instyle.gr