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Δ. Ωραιοκάστρου: Σήμερα και αύριο ο 3ος Νυχτερινός Φιλανθρωπικός Κολυμβητικός Αγώνας 12 ωρών και το Τουρνουά Υδατοσφαίρισης Φοίβος Cup

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Διήμερο αθλητικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου «Άγγελος Βλαχόπουλος».

3ος Νυχτερινός Φιλανθρωπικός Κολυμβητικός Αγώνας 12 ωρών

Ειδικότερα, ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου «Άγγελος Βλαχόπουλος» και η Πρότυπη Κολυμβητική Ακαδημία Ωραιοκάστρουσυνδιοργανώνουν τον 3ο Νυχτερινό Φιλανθρωπικό Κολυμβητικό Αγώνα 12 ωρών.

Ο Αγώνας θα αρχίσει στις 22.00 το βράδυ του Σαββάτου και θα ολοκληρωθεί το πρωί της Κυριακής στις 10.00.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 6980996427 ή να αποστείλουν μήνυμα στο mail: protipikao@windowslive.com.

Φοίβος Cup

Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου «Άγγελος Βλαχόπουλος» θα πραγματοποιηθεί το τουρνουά Υδατοσφαίρισης Φοίβος Cup, το οποίο αφιερώνεται στη μνήμη του προπονητή Κώστα Κεφαλά.

Το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββάτου 26/09/2026 έχει ως εξής:

09:00 — Φοίβος – Άρης , 10:00 — Φοίβος – Άρης, 11:00 — Ηρακλής – ΝΟ Λάρισας, 12:00 — ΚΑΩ – ΝΟ Λάρισας, 16:45 — Φοίβος – Ηρακλής, 17:45 — Φοίβος – ΚΑΩ, 18:45 — ΝΟ Λάρισας – Άρης και 19:45 — ΝΟ Λάρισας – Άρης.

Και της Κυριακής 27/09/2026 ως εξής: 11:00 — Άρης – Ηρακλής,,12:00 — Φοίβος – ΝΟ Λάρισας, 13:00 — Φοίβος – ΝΟ Λάρισας και 14:00 — Άρης  – ΚΑΩ.

«Για τρίτη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με την ΚΑΩ συνδιοργανώνουμε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου ΄΄Άγγελος Βλαχόπουλος΄΄ φιλανθρωπικό κολυμβητικό αγώνα για να στηρίξουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, συνδιοργανώνουμε για ακόμη μία χρονιά το τουρνουά υδατοσφαίρισης Φοίβος Cup. Καλούμε όσους πολίτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δράσεις, να απλώσουμε το χέρι στους συνανθρώπους μας καινα χαρούμε την ομορφιά του υδάτινου αθλητισμού», τονίζει η αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Σοφία Δημητριάδου.

Διευκρινίζεται ότι την Κυριακή 27/9/2026,στις 10.30, θα γίνει η απονομή του Φιλανθρωπικού 12ωρου, καθώς και ηαπονομή της πλακέτας στην μνήμη του Κώστα Κεφαλά.Οι απονομές του Τουρνουά Υδατοσφαίρισης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27/9/2026, στις 14.30.

Δήμος Ωραιοκάστρου

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