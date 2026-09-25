Άνοδος εσόδων και κερδοφορίας για την ΟΛΘ ΑΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026

Η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε. ή «Εταιρεία»), ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα Θεσσαλονίκης, μέλος του Κεντρικού Δικτύου των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς και λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος, με ενεργό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, με την από 25.09.2026 έγκριση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ανακοινώνεται πως τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο του 2026 αυξήθηκαν σημαντικά κατά 8,9% σε € 58 εκατ., από € 53,3 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2025.

Αναφορικά με την ανάλυση εσόδων ανά τομέα, ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων κατά 12,1% (στα € 43,6 εκατ. από € 38,9 εκατ.), ο τερματικός σταθμός συμβατικού φορτίου παρουσίασε μικρή μείωση κατά 3,4% (στα € 11 εκατ. από € 11,4 εκατ.), η οποία οφείλεται σε μετακίνηση της αγοράς και σε περαιτέρω μοναδοποίηση των φορτίων, ο τομέας εκμετάλλευσης χώρων σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 22,9% (στα € 2,7 εκατ. από € 2,2 εκατ.) και η επιβατική κίνηση (κρουαζιέρα & ακτοπλοΐα) σημείωσε μικρή μείωση κατά 4% (σε € 0,7 εκατ. από € 0,73 εκατ.)

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου, σημειώθηκε καθαρή αύξηση κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα: τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,5%, στα € 26,5 εκατ. από € 25,1 εκατ., τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,9% στα € 26,1 εκατ. από € 24,9 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,5%, στα € 16,5 εκατ. από € 15,9 εκατ.

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το 1ο εξάμηνο του 2026 ανέρχεται στα € 16 εκατ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση από το ποσό των € 5,2 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025, με την ολοκλήρωση της αγοράς των οχτώ νέων οχημάτων στοιβασίας, λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και την έναρξη των εργασιών του έργου της επέκτασης του 6ου Προβλήτα, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 2ο εξάμηνο, με την συνέχιση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου.

H Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΟΛΘ Α.Ε. διατίθεται στο link: https://www.thpa.gr/el/financialresults/

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ A.E. Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε σχετικά:

«Οι ισχυρές οικονομικές και επιχειρησιακές επιδόσεις του A’ εξαμήνου 2026, σε συνέχεια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης χρονιάς, βεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της ΟΛΘ Α.Ε. Αποτελούν απόδειξη της συνέπειας με την οποία το όραμά μας ορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση και αυτή μετατρέπεται σε απτά αποτελέσματα. Καθοριστική σε αυτή την πορεία είναι η καθημερινή, συνισταμένη προσπάθεια των ανθρώπων της Εταιρείας, που οδηγούν κάθε βήμα αυτής της προόδου.

Την ίδια στιγμή, εστιάζουμε στην υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδιασμού, σημαντικότερο μέρος του οποίου είναι, η ενίσχυση του μηχανολογικού μας εξοπλισμού και, κυρίως, η τήρηση του δυναμικού ρυθμού κατασκευής της επέκτασης του Προβλήτα 6. Με οκτώ caissons ήδη τοποθετημένα και το ένατο υπό κατασκευή, η σημαντικότερη επένδυση στην ιστορία του Λιμένα Θεσσαλονίκης έχει ήδη ορατή μορφή και αποτελεί την πιο χειροπιαστή έκφραση του μετασχηματισμού που συντελείται.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και αφοσίωση, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιμένα, την

ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης ως στρατηγικής πύλης εμπορίου

και συνδυασμένων μεταφορών για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.»