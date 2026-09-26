Επιστρέφει το 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης από σήμερα έως τις 8 Οκτωβρίου – Το πρόγραμμα

Το 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης – Διαπολιτισμικό και Διεθνές επιστρέφει από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, έτοιμο να σκορπίσει στην πόλη μας τη μαγεία της αφήγησης και των ιστοριών. Πρόκειται για το μακροβιότερο φεστιβάλ αφήγησης στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί τη φυσική και διευρυμένη εξέλιξη του πρώην Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης “Μέρες Παραμυθιών”. Κρατώντας ανέπαφη την πολύτιμη παρακαταθήκη και την αξιοπιστία των προηγούμενων ετών, η φετινή διοργάνωση συνεχίζει την ανανέωσή της.

Πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνδιοργάνωση με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, με την υποστήριξη της association Ateliers de la Rue Raisin(Γαλλία), association De Caps deMots (Βέλγιο), τον σύλλογο Α.P.L.F., την εταιρεία Stone Group International, σε συνεργασία με τη χορωδία Coro Anima ,κοινότητες της πόλης, σχολεία και τους φορείς Πολύγλωττη Πόλη, Αφηγηματικά Δρώμενα, Παραμυθωνία καθώς επίσης και με την πολύτιμη στήριξη τω δημόσιων, δημοτικών και εντύπων Χορηγών Επικοινωνίας της χώρας και της πόλης.

Η φιλοσοφία του φεστιβάλ εστιάζει στην ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ανάδειξη της σημασίας της συνάντησης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Μέσα από τον θεσμό αυτό, ζωντανεύουν διαχρονικά ιστορίες που πέρασαν από το στόμα στην καρδιά και από την καρδιά στο στόμα, ταξιδεύοντας μέσα στο χρόνο για να γίνουν η γέφυρα που μας ενώνει. Το πρόγραμμα εμπνέεται από την πολυχρωμία της πόλης και οι ιστορίες «κινούνται» σε όμορφους κλειστούς και υπαίθριους χώρους.

Φέτος, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με τον Αφηγηματικό Περίπατο στις Οθωμανικές Κρήνες με πολύγλωσσες αφηγήσεις στα σοκάκια της Άνω Πόλης και με το Πικνίκ στο Σέιχ Σου που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Οι κεντρικές παραστάσεις και τα εξειδικευμένα σεμινάρια συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Η κεντρική παράσταση είναι αφιερωμένη στη «Συνάντηση με τον Άλλον» μια πολύγλωσση παράσταση με εννέα αφηγήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ περιλαμβάνονται πολύγλωσσες και για τα σχολεία. Παράλληλα, με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το φεστιβάλ παρουσιάζει μια ειδική παράσταση αφιερωμένη στους θρύλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ το φόρουμ και τα εξειδικευμένα σεμινάρια (masterclasses) προσεγγίζουν πολύπλευρα την αφήγηση και το παραμύθι. Απευθύνονται σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των κοινωνικών-ανθρωπιστικών επιστημών, της ψυχικής υγείας, σε αφηγητές, φοιτητές και youth workers, σε γονείς, από καταξιωμένους ερευνητές, επιστήμονες, αφηγητές.

Το συνοπτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων —Για την άμεση πρόσβασή σας στις επιμέρους δράσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους

26/9| 11:00 π.μ-12:00μ. | Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης | «Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος;» ||Παράσταση αφήγησης για ενήλικες και παιδιά.

27/9 | 11:00-13:00 | Οθωμανικές Κρήνες |«Ιστορίες της στάμνας και του νερού» |Πολύγλωσσος Αφηγηματικός Περίπατος.

3/10 | 9:30-15:45| Αρχαιολογικό Μουσείο | Forum Αφηγηματικής Τέχνης & Masterclasses: «Η τέχνη της επιλογής ιστοριών και η αποκωδικοποίησή τους για κάθε ηλικία»

3/10 | 19:00-21:30|Γενί Τζαμί Θεσσαλονίκης |«Συνάντηση με τον Άλλον»|Πολύγλωσση παράσταση

4/10 |11:00-13:00| Πάρκο Ατλαντίδα – Σέιχ Σου | «Όταν το δάσος στρώνει γιορτή» |Αφηγηματικό πικνίκ |Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.

30/9 & 1,6,7,8 /10| 10:30-11:30 | Πολύγλωσσες παραστάσεις στα σχολεία.

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις δράσεις με εξαίρεση τον αφηγηματικό περίπατο στις Οθωμανικές Κρήνες, ο οποίος πραγματοποιείται με συμμετοχή (10€).

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους σημειώνεται ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ.

Πληροφορίες Συμμετοχής & Κράτησης Θέσεων

*Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ, με εξαίρεση τον αφηγηματικό περίπατο στις οθωμανικές κρήνες (συμμετοχή: 10€).

Το μεγάλο Πικνίκ στη φύση είναι ανοιχτό σε όλους. Ωστόσο, για οργανωτικούς λόγους, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν και για όσους θέλουν να αφηγηθούν.

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους, σημειώνεται ότι οι θέσεις στις υπόλοιπες εκδηλώσεις είναι περιορισμένες σε όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, πληροφορίες για τη συμμετοχή και κράτηση θέσεων, πατήστε εδώ