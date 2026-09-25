Υεμένη: Ο επικεφαλής της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης καλεί σε γενική επιστράτευση κατά των ανταρτών Χούθι

Ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Υεμένης, ο Ρασάντ αλ Αλίμι, κάλεσε σήμερα σε γενική επιστράτευση κατά των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι, οι οποίοι έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων και της Σαουδικής Αραβίας – συμμάχου της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Ο Ρασάντ αλ Αλίμι δεσμεύτηκε επίσης πως θα προσφέρει γενική αμνηστία σε όσους μαχητές εγκαταλείψουν τις δυνάμεις των Χούθι από αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στη δίνη του πολέμου τον Ιούλιο, ύστερα από αρκετά χρόνια ηρεμίας, καθώς σύρθηκε στην περιφερειακή σύγκρουση που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.